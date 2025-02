Roy Orbison tendrá su película biográfica de la mano de los productores de "Bohemian Rhapsody"







Además de la película de ficción se realizará un documental sobre el autor de éxitos como "Oh, Pretty Woman", "Crying", "Only the Lonely" y "In Dreams".

La historia de Roy Orbison llegará a la gran pantalla.

La familia del miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Roy Orbison, conocido por éxitos como "Oh, Pretty Woman", "Crying", "Only the Lonely" y "In Dreams", se ha asociado con la compañía de producción y financiación independiente Compelling Pictures para desarrollar un largometraje y un documental de larga duración basados en la vida y la carrera del cantautor.

Titulada provisionalmente "You Got It", en honor al exitoso sencillo de Orbison de 1988, la película será "un romance más que una película biográfica tradicional", según el anuncio compartido por el portal Variety, centrándose en la relación de Orbison con su esposa Barbara, quien se convirtió en su manager y jugó un papel clave en su regreso, que tuvo lugar en los años previos a su muerte a la edad de 52 años en diciembre de 1988. Barbara Orbison murió en 2011.

Denis O'Sullivan ("Bohemian Rhapsody") y Jeff Kalligheri ("I Wanna Dance With Somebody") producirán para Compelling Pictures. Alex Orbison, Roy Orbison Jr. y Wesley Orbison serán productores ejecutivos a través de su compañía de producción Roy's Boys, junto con Joshua Mosshart. También serán productores ejecutivos Steven Garcia, Ori Allon, Janice Beard, Tanner Beard, Lexie Beard y Dennis Casali.

Los hijos de Orbison dijeron en una declaración conjunta: “Los Orbison están encantados de encontrar a los socios perfectos en Compelling Pictures para la película biográfica de Roy Orbison. La visión de Denis y Jeff para este viaje a través de la vida de Roy es increíble”.

La historia de Roy Orbison Orbison, por supuesto, fue una de las figuras legendarias de la música rock, con una voz profunda y majestuosa y éxitos de los años 60 como “Oh, Pretty Woman”, “Crying”, “Only the Lonely”, “Blue Bayou”, “Dream Baby”, “It's Over” y “In Dreams”. Sin embargo, su vida se vio afectada por la tragedia primero en 1966, cuando su esposa Claudette murió en un accidente de motocicleta, y nuevamente dos años después, cuando sus dos hijos mayores murieron cuando su casa en las afueras de Nashville se incendió. Si bien continuó trabajando y se casó con Barbara en 1969, su carrera perdió impulso en la década de 1970. Sin embargo, en la década siguiente sus éxitos comenzaron a ser versionados por todos, desde Don McLean (que consiguió un éxito en 1980 con "Crying") hasta Van Halen ("Oh, Pretty Woman"), e incluso ganó su primer Grammy en 1981 por su dueto con Emmylou Harris en "That Lovin' You Feeling Again". En 1986, su éxito "In Dreams" apareció de forma destacada en la película de David Lynch "Blue Velvet", y él y Barbara se mudaron a Malibú, donde se encontró con luminarias locales como Bob Dylan (a quien había conocido a principios de los 60), Tom Petty y Jeff Lynne, y los cuatro se unieron a George Harrison para formar los Traveling Wilburys, un cuasi-supergrupo cuyas canciones ligeras pero memorables dieron lugar a su exitoso álbum homónimo de 1988. Casi al mismo tiempo, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll por su admirador de toda la vida Bruce Springsteen, quien dijo en su discurso que al escribir su gran éxito “Born to Run”, “quería un disco con letras como las de Bob Dylan que sonaran como Phil Spector, pero, sobre todo, quería cantar como Roy Orbison. Ahora, todos saben que nadie canta como Roy Orbison”. Orbison completó su álbum de regreso en solitario, “Mystery Girl”, en noviembre de 1988, pero murió repentinamente de un ataque cardíaco al mes siguiente.

