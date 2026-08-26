Rupert Grint volverá a interpretar a Ron Weasley en la obra de teatro "Harry Potter y el legado maldito" + Agregar ámbito en









Grint interpretará una versión adulta de Ron en la obra, que se centra en la siguiente generación de estudiantes de Hogwarts.

Grint volverá a interpretar el personaje que lo llevó a la fama.

Rupert Grint retoma su icónico papel de Ron Weasley después de 15 años. El actor, que protagonizó las ocho películas de Harry Potter entre 2001 y 2011, se unirá al elenco de la obra Harry Potter y el legado maldito en el Lyric Theatre de Broadway, que se representará del 2 de febrero al 30 de mayo de 2027.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Grint interpretará una versión adulta de Ron en la obra, que se centra en la siguiente generación de estudiantes de Hogwarts.

“Rupert no se limita a retomar un papel de su pasado. Continúa un viaje que comenzó de niño y lo lleva adelante con toda la vida y la experiencia que ha adquirido desde que terminó el rodaje, incluyendo una carrera que lo ha llevado del cine a la televisión y a aclamadas representaciones teatrales tanto en Broadway como en el West End”, aseguraron los productores Sonia Friedman y Colin Callender en un comunicado. “Su regreso crea un poderoso vínculo entre la historia que cautivó al público y la historia de familia, legado y el paso del tiempo que ‘Harry Potter y el legado maldito’ continúa”.

Rupert Grint y su regreso como Ron Weasley “Ron Weasley ha sido parte de mí desde que tenía 11 años y estoy deseando reencontrarme con él en esta etapa de mi vida”, declaró Grint. “Es como cerrar un ciclo y algo muy especial volver a ponerme en la piel de Ron ahora que ambos somos padres; es a la vez muy familiar y completamente nuevo. Y la alegría de regresar a Broadway, esta vez en un papel que marcó gran parte de mi vida, es realmente emocionante”.

El personaje de Ron Weasley debutó en la pantalla grande 25 años atrás, en el 2001. La elección de Grint para el papel se produce tras el éxito de la participación de Tom Felton en la obra, interpretando a un Draco Malfoy mayor, cuya temporada se ha prorrogado hasta el 3 de enero y que ha generado un considerable aumento en la recaudación de taquilla.