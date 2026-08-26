Muerte de Dolly Parton: Taylor Swift, Mick Jagger, Jane Fonda y otros artistas despidieron a la cantante

La legendaria cantante, compositora y actriz falleció el 25 de agosto a sus 80 años. Artistas de todos los ámbitos se volcaron a sus redes sociales para despedirla.

Taylor Swift , Mick Jagger , Jane Fonda , Paul McCartney , Jamie Lee Curtis y muchos artista despidieron a la icónica cantante Dolly Parton , que falleció ayer 25 de agosto .

La confirmación oficial sobre la muerte de la artista se dio a través de un vídeo compartido en redes sociales de su sobrino Bryan Seaver dando la triste noticia en nombre de la familia Parton.

Parton dejó este mundo ayer martes “luego de una breve lucha contra el cáncer” , según confirmaron varios medios de EEUU que citaron a fuentes del entorno de la artista. La cantante fue ingresada el viernes en el centro oncológico Vanderbilt-Ingram, en Nashville, con complicaciones de salud.

"Un mundo sin Dolly no parece posible, real ni correcto" , dice parte del comunicado. "Pero gracias a la generosidad con la que dedicó su tiempo en este mundo y a las innumerables vidas que transformó para mejor, su legado será eterno".

“Al igual que sus otros fans, estoy muy agradecida por todo. Por las melodías y letras que escribió y que ablandaron hasta los corazones más fríos. Por los millones de libros que regaló a niños de todo el mundo para que pudieran enamorarse de las historias como ella lo hizo. Por las hazañas que realizó para que niñas como yo pudiéramos crecer soñando con unirnos al circo también”, concluyó Swift.

Por su parte Mick Jagger utilizó sus redes sociales para mandar sus condolencias a la cantante: "Qué maravillosa cantautora y cantante era Dolly. Unió a tanta gente; todos la echaremos mucho de menos".

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Por su parte, Jane Fonda, actriz compartió una de las amistades más duraderas junto a la cantante de música country, aseguró: "Estoy desolada. Me acabo de enterar de que Dolly ha partido. Sé que hay millones de personas de luto y quiero decir esto: más que nadie a quien haya conocido, Dolly siempre estará con nosotros, porque su presencia fue tan poderosa, generosa y alegre que ha quedado entretejida para siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones", lamentó.

Asimismo, destacó la gran amistad que tuvieron: "Nunca conocí a nadie como ella. Era, al mismo tiempo, una chica sureña traviesa y juguetona, salida de los valles de Tennessee, y una pensadora profunda y sensible capaz de ver más allá de las apariencias y llegar a la verdadera esencia de las personas. Fue muchas cosas: letrista, cantante, instrumentista, escritora, bromista, visionaria y una amiga leal que jamás se iba a dormir sin haber reído tanto con sus amigos que tuvieran que apretar las piernas para no hacerse pis".

Por último, expresó los deseos de la cantante para sus fanáticos: "Amaba a todos sus fans, y son legión. Y saben que ella no quiere que guarden luto ahora. Vístanse de gala y celebren su espíritu. Pero antes, vean el último episodio de Grace and Frankie, donde ella es un ángel: la jefa suprema, un ángel de clase trabajadora en el cielo", cierra.

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"La magnífica estrella Dolly Parton ha fallecido y es una noticia muy triste. Era una mujer maravillosa. Era tan alegre y rebosaba tanta vitalidad que resulta difícil asimilar la noticia de su muerte. Su faceta como compositora e intérprete, así como su labor filantrópica, no tenían parangón en el mundo de la música country; cuesta imaginar un mundo sin Dolly", expresó Paul McCartney.

El cantante recordó con cariño el cover de Parton al clásico Let It Be: "Me siento profundamente honrado de que lo hiciera. Me enorgullece haberla conocido y admiro su talento único. Siempre te querremos; que Dios te bendiga y descanses en paz. Fuiste la mejor".

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La actriz Jamie Lee Curtis publicó una foto de ella con Parton en Instagram con la leyenda: "Dicen que no conozcas a tus ídolos. Su valentía para saber que era más de lo que pensaban y que necesitaba alejarse y seguir adelante con nuevos trabajos y nuevas posibilidades la llevó a escribir I WILL ALWAYS LOVE YOU, como su forma de agradecer y amar, pero también de seguir adelante. Es un gran ejemplo para todos nosotros".

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En un comunicado, Julia Roberts, quien coprotagonizó junto a Parton la película Magnolias de acero, escribió: “Dolly era una persona mágica y alegre. Conocerla es un tesoro en mi vida. Hoy su luz se ha apagado”.

Sally Field, quien también actuó en la película, escribió : “Si de verdad existen ángeles en la tierra, acabamos de perder a uno. Dolly Parton. Nunca habrá otra igual. La adoraba con todo mi corazón y siempre atesoraré el tiempo que compartimos. Por siempre. Descansa en paz, hermosa Dolly”.