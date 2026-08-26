"Backrooms", una de las películas de terror del año, ya tiene fecha de estreno en HBO Max + Agregar ámbito en









La popular serie web del director Kane Parsons fue adaptada para un público más amplio y se convirtió en un éxito de taquilla.

La cinta llega al streaming en septiembre.

Tras superar a Marty Supreme y convertirse en la película más taquillera del estudio A24 hasta la fecha, Backrooms estará disponible en HBO Max a partir del 25 de septiembre.

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Protagonizada por Renate Reinsve (Sentimental Value, The Worst Person in the World) y Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave, Dirty Pretty Things), la popular serie web de terror del director Kane Parsons, que trata sobre espacios liminales, fue adaptada para un público más amplio en la gran pantalla.

Look closer. #Backrooms begins streaming September 25 on HBO Max in the US. pic.twitter.com/zNjnHQ4hHI — HBO Max (@hbomax) August 25, 2026 De qué trata Backrooms La película narra la historia de un dueño de una tienda de muebles (Ejiofor) que descubre una infinidad de espacios liminales en el sótano de su local. Renate Reinsve interpreta a su terapeuta, y el reparto incluye a Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell. El guion fue escrito por Will Soodik.

Aunque no se ha confirmado una secuela, Parsons ya ha insinuado la idea de convertir “Backrooms” en una franquicia cinematográfica.

El éxito de Backrooms en cines El éxito de Backrooms es particularmente notable porque Parsons la filmó con tan solo 20 años. Hasta la fecha, la película ha recaudado 330 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 10 millones. En su estreno en Estados Unidos, obtuvo la impresionante cifra de 81 millones de dólares y se reestrenó en cines el 3 de julio con 15 minutos adicionales de metraje extra.

Backrooms no es el único éxito de terror de bajo presupuesto de este año. Focus también triunfó con Obsession, dirigida por Curry Barker, de 26 años, quien también comenzó su carrera en YouTube. Esta película ha recaudado más de 370 millones de dólares a nivel mundial y su producción costó 750.000 dólares.