Con Dario Barassi y Yayo: Disney+ estrenó una desopilante serie de comedia policial + Agregar ámbito en









Una producción argentina mezcla investigación criminal, personajes insólitos y situaciones absurdas en una historia ambientada en el conurbano bonaerense.

Una ficción de episodios breves que apuesta por el absurdo y los códigos de la comedia para contar una historia criminal. Disney

Disney + suma a su catálogo una nueva producción argentina que apuesta fuerte por el humor y las situaciones disparatadas. La serie reúne a reconocidos actores y comediantes en una historia policial atravesada por el absurdo, los códigos del conurbano y una investigación que rápidamente se sale de control.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con una temporada de ocho episodios de aproximadamente 20 minutos cada uno, la ficción fue realizada por Pampa Films y cuenta con Jesús Braceras como director y guionista, junto con Gabriel Nicoli.

El conurbano bonaerense funciona como escenario de una propuesta que cruza investigación, humor y personajes fuera de lo común. Disney El punto de partida combina un asesinato, agentes extranjeros y un grupo de policías que no parece tener precisamente el perfil de una unidad de élite. La mezcla entre policial y comedia negra busca llevar al extremo situaciones reconocibles de la vida cotidiana y convertirlas en una investigación tan insólita como entretenida.

De qué trata Gutiérrez is mai neim La historia sigue al subcomisario Roberto Gutiérrez, un policía con poca preparación para afrontar una investigación de semejante magnitud, pero con una enorme confianza en su capacidad para manejar los asuntos de su jurisdicción. Todo comienza cuando un embajador ruso aparece asesinado de un disparo en la frente en el conurbano bonaerense.

Por cuestiones de jurisdicción, Gutiérrez queda a cargo de la investigación, aunque pronto recibe una inesperada compañía: la CIA interviene en el caso y toma el control de las pesquisas. Para el protagonista, que agentes estadounidenses lleguen a su territorio para decirle cómo tiene que trabajar no es una situación fácil de aceptar.

La tensión crece especialmente por la presencia de Mike Robinson, un agente norteamericano presentado como pulcro y extremadamente meticuloso, que contrasta de manera marcada con la particular forma de trabajar de Gutiérrez. Lejos de quedarse de brazos cruzados después de ser apartado de la investigación, el subcomisario decide avanzar por su cuenta. Así comienza una investigación paralela en la que reúne a un equipo tan peculiar como poco convencional. Entre sus aliados aparecen el teniente Rubén Torcoletti, el comisario Capote, la sargento Ventura, los Chakales y el Pibito. Juntos intentarán descubrir quién asesinó al diplomático ruso y qué motivos se esconden detrás del crimen. El recorrido está lejos de ser una investigación policial tradicional. La producción lleva a los personajes por situaciones que incluyen dealers, desguazadores, caranchos, geriátricos, cabarets, bingos, toma de rehenes, manifestaciones y cortes de ruta. También aparecen elementos todavía más insólitos, como la fiesta nacional del higo, rusos disidentes y hasta hombres-araña. Disney+: tráiler de Gutiérrez is mai neim Disney+: elenco de Gutiérrez is mai neim Darío Barassi

Yayo Guridi

Juliana Savioli

Abián Vainstein

Lucas Molina

Alfredo Castellani

Mario Alarcón

Víctor López

Robi Surra

Andrew Vezey

Temas Disney

Series