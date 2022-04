Silvina Luna abandonó "El Hotel de los Famosos" por problemas de salud

“Me dieron los niveles elevados, así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen”, comentó, mientras la angustia le ganaba y se tendía en la camilla, luego de tener fiebre y los ojos inyectados de sangre.

“Yo ya estoy acostumbrada, son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener”, se lamentó, frente a sus compañeros luego de manifestar que quería quedarse en la competencia, pero su salud no se lo permitía.

“Es un poco normal esto en mi vida, cada tanto me sucede. No pensé que me iba a pasar tan pronto”, aseguró, mientras el resto de los famosos la abrazaban y le daban muestras de cariño.

“Empecé a sentir un desgaste muy grande, además de las lastimaduras y las cortaduras. Y tenía los ojos muy rojos. Hablé con mi médico personal y me dijo que me vaya de acá y me interne”, aseveró, para un tiempo después marcharse.

Cabe recordar que Luna arrastra las secuelas producidas por la intervención en los glúteos que se realizó en manos del doctor Anibal Lotoki y por las que el médico fue condenado a cuatro años de prisión por “lesiones graves” en una denuncia conjunta que la modelo inició junto a Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Incluso un tiempo atrás reconoció que lleva ocho años tomando corticoides y haciendo tratamientos alternativos para evitar las internaciones.