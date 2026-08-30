Secretos familiares y un vínculo inesperado: la película de HBO Max sobre las pérdidas y el perdón + Agregar ámbito en









Respaldada por un elenco estelar, la película explora cómo las tensiones familiares llegan a un límite.

La conmovedora cinta es una de las joyas del catálogo de la plataforma. Warner Bros.

Cuando un drama funciona, no es solo por la historia, sino porque los actores saben transmitir el peso de lo que está pasando. Dentro del catálogo de HBO Max se esconde una de esas películas que logran retratar con mucha naturalidad cómo una tragedia golpea de manera distinta a cada miembro de una familia.

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La trama se mete de lleno en el lado más incómodo del luto, justo cuando el dolor choca con los rencores guardados. En lugar de forzar abrazos, muestra el desgaste de los vínculos complicados y lo difícil que resulta empatizar con el otro en los peores momentos.

Allison Janney se luce como la gran protagonista de la cinta. Warner Bros. De qué trata Te Extraño, Te Amo La historia sigue a Diane, una mujer bastante reservada que pierde a su marido de un día para el otro. En medio del shock, tiene que ponerse sola al hombro toda la organización del funeral, aguantando la presión para no desmoronarse y tratando de mantener el control de una situación que la supera.

El conflicto estalla por la pésima relación entre Diane y su hijo, quien decide no viajar para acompañarla en el velorio. En su lugar, le manda a su asistente personal, Jamie, para ayudarla con la logística; una decisión que genera un choque inicial lleno de frialdad y mucho resentimiento.

Sin embargo, convivir bajo el mismo techo durante los días previos al entierro termina cambiando la dinámica. Obligados a pasar tiempo juntos, la madre y el empleado empiezan a hablar con franqueza sobre sus propias soledades y sobre el hijo ausente, algo que le permite a Diane bajar por fin la guardia y encontrar un apoyo real para atravesar el duelo.

HBO Max: tráiler de Te Extraño, Te Amo HBO Max: elenco de Te Extraño, Te Amo Allison Janney

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