El peligro de confiar en el hombre equivocado: la perturbadora película que estrenó HBO Max + Agregar ámbito en









Esta cinta, que cuenta con una de las historias más inquietantes, fue un éxito en cines y ahora está disponible en streaming.

La película mantuvo en tensión al público a través del conflicto de sus personajes. Sony Pictures

Los thrillers psicológicos suelen ser un tema de discusión entre los fanáticos del cine, ya que es difícil encontrar el balance entre tensión y drama que muchas veces presentan. En este contexto, HBO Max sumó una de las auténticas joyas del género, que además de encontrar ese equilibrio, incorpora un atractivo más.

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La cinta le aporta una cuota de romance a una historia tan perturbadora como atrapante. Lo que empieza como un vínculo inesperado presenta uno de los giros más retorcidos vistos en la pantalla grande y consiguió críticas positivas por la increíble actuación de Michael Ealy.

Ealy brilla en esta película con una interpretación que lleva al público del amor al odio. Sony Pictures De qué trata El tipo perfecto Leah Vaughn es una exitosa mujer corporativa que decide romper con su novio Dave, ya que este, pese a llevar años en pareja, no quiere casarse ni tener hijos. Esto la lleva a conocer a Carter Duncan, un atractivo y sofisticado hombre experto en seguridad informática.

Con una química inmediata, la relación avanza mucho más rápido. Carter conoce y se gana la confianza de los padres de ella, además de mostrarse entusiasmado con los planes a futuro de su nueva pareja. Parece perfecto, aunque con el correr del tiempo empieza a mostrar otra cara.

El detonante llega cuando un hombre se acerca a Leah y le hace un comentario sobre su vehículo, provocando unos celos desmedidos en Carter, quien le propina una golpiza y lo deja inconsciente. Ella queda horrorizada con la escena y entiende que detrás de esa perfección se esconde un hombre sádico, inestable, violento y peligroso.

Decide cortar el vínculo, pero él se niega a aceptarlo y empieza a acosarla para intentar restaurar la relación. Para colmo, Dave reaparece en la vida de Leah, quiere retomar las cosas y casarse con ella, propuesta que termina aceptando. Esto desata la furia del tercero en cuestión, que sobrepasará todos los límites con tal de quitar a la competencia del camino y recuperarla a la fuerza. HBO Max: tráiler de El tipo perfecto HBO Max: elenco de El tipo perfecto Sanaa Lathan

Michael Ealy

Morris Chestnut

Charles S. Dutton

Tess Harper

Kathryn Morris

Rutina Wesley

Holt McCallany