Hace meses que las producciones coreanas son furor en plataformas de streaming como HBO Max, con historias que van desde romances atrapantes hasta crimen y suspenso. Muchas de ellas ponen a sus protagonistas frente a inimaginables donde el espectador es testigo de cómo una mala decisión puede cambiar la vida de los personajes.
Cara a cara con un asesino en serie: la nueva película de HBO Max que te va a dejar sin aliento
Una periodista acepta una entrevista exclusiva que se convierte en un peligroso juego psicológico dentro de la habitación de un hotel.
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Una de esas propuestas es “Reporte de un Asesino”, largometraje escrito y dirigido por Cho Young-joon. La historia sigue a una periodista que acepta encontrarse con un hombre que asegura haber matado a varias personas y promete darle la oportunidad de evitar una nueva víctima.
De qué trata Reporte de un Asesino
La protagonista es Baek Seon-ju, una periodista de televisión que busca conseguir una exclusiva capaz de impulsar su carrera. Un día recibe una llamada inesperada de Lee Young-hoon, un psiquiatra que afirma ser responsable del asesinato de 11 personas. El hombre le propone una entrevista bajo la condición de que, si acepta reunirse con él, tendrá la posibilidad de salvar a alguien. Si rechaza la propuesta una persona morirá, aunque se niega a revelar su identidad.
Seon-ju acepta y se dirige a la habitación 2701 de un hotel con la ayuda del detective Han Sang-woo, quien se queda en el piso de abajo mientras escucha la conversación con un dispositivo oculto. Al encontrarse con Young-hoon, la periodista descubre a un hombre elegante y aparentemente tranquilo que busca demostrar que sus confesiones son verdaderas con amenazas y pruebas sobre sus crímenes.
De esta manera la entrevista se convierte en un enfrentamiento psicológico, donde Seon-ju intenta comprender las verdaderas intenciones del hombre que tiene delante mientras sabe que abandonar la habitación podría poner otra vida en peligro.
HBO Max: tráiler de Reporte de un Asesino
HBO Max: elenco de Reporte de un Asesino
- Cho Yeo-jeong: Baek Seon-ju
- Jung Sung-il: Lee Young-hoon
- Kim Taehan: Han Sang-woo
- Hwang Ji-ah
- Choi Soo-im
- Choi Gwang-il