Cara a cara con un asesino en serie: la nueva película de HBO Max que te va a dejar sin aliento + Agregar ámbito en









Una periodista acepta una entrevista exclusiva que se convierte en un peligroso juego psicológico dentro de la habitación de un hotel.

La película de HBO que te va a mantener al borde del asiento de principio a fin. Gentileza - HBO Max

Hace meses que las producciones coreanas son furor en plataformas de streaming como HBO Max, con historias que van desde romances atrapantes hasta crimen y suspenso. Muchas de ellas ponen a sus protagonistas frente a inimaginables donde el espectador es testigo de cómo una mala decisión puede cambiar la vida de los personajes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una de esas propuestas es “Reporte de un Asesino”, largometraje escrito y dirigido por Cho Young-joon. La historia sigue a una periodista que acepta encontrarse con un hombre que asegura haber matado a varias personas y promete darle la oportunidad de evitar una nueva víctima.

La historia sigue a una periodista joven que quiere pegar un salto en su carrera con una entrevista arriesgada. Gentileza - HBO Max De qué trata Reporte de un Asesino La protagonista es Baek Seon-ju, una periodista de televisión que busca conseguir una exclusiva capaz de impulsar su carrera. Un día recibe una llamada inesperada de Lee Young-hoon, un psiquiatra que afirma ser responsable del asesinato de 11 personas. El hombre le propone una entrevista bajo la condición de que, si acepta reunirse con él, tendrá la posibilidad de salvar a alguien. Si rechaza la propuesta una persona morirá, aunque se niega a revelar su identidad.

La película que te dejará pensando después de verla. Gentileza - HBO Max Seon-ju acepta y se dirige a la habitación 2701 de un hotel con la ayuda del detective Han Sang-woo, quien se queda en el piso de abajo mientras escucha la conversación con un dispositivo oculto. Al encontrarse con Young-hoon, la periodista descubre a un hombre elegante y aparentemente tranquilo que busca demostrar que sus confesiones son verdaderas con amenazas y pruebas sobre sus crímenes.

De esta manera la entrevista se convierte en un enfrentamiento psicológico, donde Seon-ju intenta comprender las verdaderas intenciones del hombre que tiene delante mientras sabe que abandonar la habitación podría poner otra vida en peligro.

HBO Max: tráiler de Reporte de un Asesino HBO Max: elenco de Reporte de un Asesino Cho Yeo-jeong: Baek Seon-ju

Baek Seon-ju Jung Sung-il: Lee Young-hoon

Lee Young-hoon Kim Taehan: Han Sang-woo

Han Sang-woo Hwang Ji-ah

Choi Soo-im

Choi Gwang-il