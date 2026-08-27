El Brutalista llegó a HBO Max y no te la podes perder + Agregar ámbito en









La película de casi tres horas, dirigida por Brady Corbet y ganadora de tres premios Oscar, ya está disponible en la plataforma.

Adrien Brody ganó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación del arquitecto húngaro László Tóth. HBO Max

El Brutalista (The Brutalist) ya está disponible en HBO Max Argentina. La película de Brady Corbet, protagonizada por Adrien Brody, Felicity Jones y Guy Pearce, fue una de las producciones más reconocidas de la temporada de premios 2025 y ganó tres Oscar. La historia sigue a László Tóth, un arquitecto húngaro y sobreviviente del Holocausto. El largometraje tiene una duración que supera las tres horas y media y fue escrito por Corbet junto con Mona Fastvold.

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La película recibió 10 nominaciones a los Oscar y terminó llevándose tres: Mejor Actor para Adrien Brody, Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora Original. Brody interpreta al protagonista en una historia que combina arquitectura, inmigración, poder, ambición y el lado más oscuro del sueño americano.

De qué trata El Brutalista La trama empieza cuando László Tóth llega a Estados Unidos después de escapar de la Europa de posguerra. El arquitecto intenta empezar de nuevo en Pensilvania, donde se encuentra con una sociedad completamente distinta a la que dejó atrás. Mientras trabaja para reconstruir su vida profesional, también espera volver a estar junto a Erzsébet, su esposa, que permanece en Europa.

Su situación cambia cuando Harrison Lee Van Buren, un poderoso empresario interpretado por Guy Pearce, descubre el talento de László y le encarga un proyecto arquitectónico gigante. El vínculo entre ambos se convierte en uno de los ejes centrales de la historia y empieza a poner al protagonista frente a una serie de decisiones que exceden su trabajo.

Como deja entrever el nombre, la arquitectura ocupa un lugar fundamental. László es un profesional formado en la escuela Bauhaus y tiene una visión moderna que no siempre encaja con el entorno en el que intenta desarrollar su carrera. El proyecto que recibe puede representar el regreso que estaba buscando, pero también lo introduce en una relación marcada por el poder, el dinero y las diferencias sociales. El tráiler oficial fue publicado por A24, productora y distribuidora de la película, y presenta a László desde su llegada a Estados Unidos hasta el momento en que aparece la posibilidad de recuperar su prestigio profesional.

Tráiler de El Brutalista Reparto de El Brutalista Adrien Brody como László Tóth

Felicity Jones como Erzsébet Tóth

Guy Pearce como Harrison Lee Van Buren Sr.

Joe Alwyn como Harry Lee

Raffey Cassidy como Zsófia

Stacy Martin

Emma Laird

Isaach de Bankolé

Alessandro Nivola Una producción que exige tiempo Corbet nos ofrece un drama de época que aborda la experiencia de los inmigrantes europeos en Estados Unidos, el trauma de la guerra y las contradicciones de una sociedad que promete oportunidades mientras impone sus propias condiciones. La película fue reconocida con el León de Plata a Mejor Dirección en el Festival de Venecia de 2024, antes de empezar su recorrido por los principales premios de Hollywood. La película ya se puede ver en HBO Max. Con sus más de tres horas y media de duración, El Brutalista es lenta, pero ofrece una historia de gran escala que convirtió a Adrien Brody en uno de los protagonistas de la última temporada de premios. Ahora, la película se puede ver desde casa y sin salir del catálogo de HBO Max Argentina.