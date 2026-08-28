HBO Max estrenó una película con Meryl Streep como una rockera que intenta recuperar a su familia + Agregar ámbito en









La icónica actriz destaca en esta comedia dramática, en la que interpreta a una madre que abandonó a su familia para cumplir sus sueños.

La actriz logra una interpretación sólida en esta comedia dramática. Sony Pictures Entertainment

Hay figuras en Hollywood que garantizan una gran cantidad de audiencia independientemente de la serie o película que se estrene. Meryl Streep es uno de esos rostros capaces de atraer al público solo con su presencia y HBO Max aprovechó esto al máximo.

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La reconocida estrella de cine forma parte de esta llamativa cinta, donde trabaja en dos géneros que le permiten sacar a relucir todo su talento. Al ser una comedia dramática, logra asegurar tanto risas como lágrimas con una trama simple pero atrapante.

La ganadora del Óscar destaca en una película que le permite desplegar su capacidad actoral. Sony Pictures Entertainment De qué trata Ricki and the Flash: Entre la fama y la familia La película inicia con Linda, una mujer que tomó la decisión de dejar atrás a su familia para perseguir su sueño de ser una estrella de rock. En el presente ella es Ricki Rendazzo, una cajera de supermercado que lidera al grupo "The Flash", una banda que toca en un pequeño bar.

Pero todo cambia cuando su exesposo la llama para pedirle que regrese a su hogar, ya que su hija está en depresión tras ser abandonada por su pareja. Al volver, se da cuenta de que nadie la quiere: su hija se enfurece al verla, su hijo está planeando casarse y no tenía pensado invitarla, mientras la madrastra de sus hijos la considera una intrusa.

Con una realidad distinta a la que imaginó, decide recuperar la confianza de su antigua familia mediante la música. Sin ofrecer disculpas ni mostrar arrepentimiento, utiliza su guitarra para romper el rencor que sienten hacia ella y buscar la aceptación.

HBO Max: tráiler de Ricki and the Flash: Entre la fama y la familia HBO Max: elenco de Ricki and the Flash: Entre la fama y la familia Meryl Streep

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