La serie mexicana que llega en septiembre HBO Max y no te podés perder + Agregar ámbito en









Para cumplir la última voluntad de su padre, una joven enfrenta a su madre por el negocio familiar, en una lucha marcada por la traición y los secretos.

Con Macarena Achaga a la cabeza, Colisión es la primera producción en levantar la bandera mexicana en HBO Max. Magnific

HBO Max se prepara para el estreno de su primera novela mexicana original, el 7 de septiembre. La producción de Telemundo Studios estará protagonizada por Macarena Achaga y Margarita Rosa de Francisco y propone una disputa familiar que gira alrededor del control de un poderoso grupo empresarial. La historia tiene 39 episodios, que van a llegar a la plataforma en entregas semanales.

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La producción se llama Colisión y narra el regreso de Zoé a México después de varios años en el extranjero, tras la muerte de su padre, Miguel Ángel Robles. Su intención es asumir el lugar que él dejó en la empresa familiar, pero encuentra a su madre, Belén, ocupando ese espacio y decidida a no cederlo.

De qué trata Colisión La historia gira alrededor del Grupo Robles, un emporio empresarial que queda en el medio de una disputa entre Belén y Zoé. Madre e hija tienen visiones opuestas y una relación marcada por conflictos anteriores, pero la muerte de Miguel Ángel vuelve a ponerlas frente a frente. Zoé vuelve convencida de que debe continuar el legado de su padre. Pero Belén ya tomó el control de la compañía y estableció sus propias reglas.

El problema no termina en quién queda al frente de la empresa. La investigación alrededor de la muerte de Miguel Ángel empieza a revelar inconsistencias y abre una pregunta que atraviesa la trama: ¿realmente se trató de un accidente? A partir de ahí aparecen alianzas inesperadas, secretos guardados durante años y distintas versiones de lo que pasó.

La serie está basada en dos obras de Corín Tellado: “No le hagas caso a tu hija” y “Cumplí tu condena”. Telemundo Streaming Studios adquirió en 2021 los derechos de la colección de la escritora española, que reúne cerca de 4.000 títulos.

Tráiler de Colisión Reparto de Colisión Macarena Achaga como Zoé

como Zoé Margarita Rosa de Francisco como Belén

como Belén Diego Klein como Matías

como Matías Christian Vázquez como Ikal

como Ikal Juan Pablo Castañeda como Juan

como Juan Alberto López El Real como Sebastián Suárez

como Sebastián Suárez Jorge Caballero

Belén Aguilar

Armando Espitia

Leonardo Daniel

Mayra Sérbulo

David Montalvo

Constantino Morán

Ernesto Álvarez La primera novela mexicana de HBO Max Colisión representa una apuesta distinta dentro del catálogo de HBO Max, porque es la primera telenovela mexicana original de la plataforma. La producción busca llevar al streaming algunos de los elementos más reconocibles del drama mexicano, pero con una propuesta más ambiciosa. La dirección está a cargo de Max Zunino, Mariano Ardanaz y Laura Marco, mientras que el equipo de guion incluye a Lina Arboleda, Andrés Montoya, Laura Barneix y Jorge Maestro. Colisión se va a poder ver exclusivamente por HBO Max desde el 7 de septiembre, con un lanzamiento escalonado de sus 39 episodios.