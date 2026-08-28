HBO Max presentó un nuevo adelanto del próximo episodio de "Linternas" + Agregar ámbito en









Lo que comenzó como la investigación de un crimen en Nebraska, ha ido revelando nuevas capas y sigue planteando preguntas que van mucho más allá de un caso aparentemente aislado.

Llega un nuevo episodio de la serie basada en los personajes de los cómics de DC de "Linterna Verde".

Después de dos episodios que han acercado a Hal Jordan (Kyle Chandler) y John Stewart (Aaron Pierre) al centro de un enigma cada vez más complejo, Linternas continúa este domingo 30 de agosto con un nuevo episodio en HBO Max.

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Lo que comenzó como la investigación de un crimen en Nebraska, ha ido revelando nuevas capas y sigue planteando preguntas que van mucho más allá de un caso aparentemente aislado. Mientras Hal y John intentan entender qué está ocurriendo, sus diferencias siguen marcando una relación en la que aprender a confiar uno en el otro será tan importante como encontrar respuestas.

¿De qué trata el tercer episodio de Linternas? El tercer episodio de Linternas comienza a profundizar en John Stewart, quien comienza a dimensionar la responsabilidad que ha asumido. A medida que la investigación continúa, su historia y el camino que lo trajo hasta aquí empiezan a cobrar mayor relevancia ¿Qué significa realmente haber sido elegido para portar el anillo? ¿Cuánto de un Linterna Verde depende de sus habilidades y cuánto de las decisiones que toma cuando nadie puede decirle cuál es el camino correcto?

Mientras John intenta encontrar su lugar dentro de un universo que apenas comienza a comprender, Hal también deberá cuestionar sus propias certezas. El vínculo entre veterano y aprendiz sigue evolucionando, pero cada nueva pieza del rompecabezas amenaza con poner a prueba lo que ambos creen saber del otro.

Al mismo tiempo, Linternas sigue expandiendo su universo. El misterio que nace en el corazón de Estados Unidos empieza a conectarse con interrogantes de mayor alcance, dejando ver que lo que sucede en Nebraska podría ser apenas una parte de algo que ninguno de los dos comprende por completo.

Entre el pasado y el presente, la experiencia y el instinto, la confianza y la duda, Hal Jordan y John Stewart se acercan a nuevas respuestas… y también a preguntas cada vez más inquietantes. Linternas es una producción de HBO en asociación con Warner Bros. Television y DC Studios. El espisodio piloto fue coescrito por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, quienes también se desempeñan como cocreadores del proyecto. Mundy también funge como showrunner. La serie es una producción de HBO en colaboración con Warner Bros. Television y DC Studios. El episodio piloto de Linternas fue coescrito por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, quienes son los cocreadores de la serie. Mundy se desempeña como showrunner. Los dos primeros episodios están dirigidos por James Hawes, y también se ha contado con Stephen Williams, Geeta Vasant Patel y Alik Sakharov como directores. La serie cuenta con la producción ejecutiva de Mundy, Lindelof, James Gunn, Peter Safran, King, Ron Schmidt y Hawes. La serie esta basada en los personajes de los cómics de DC de la serie "Linterna Verde". El tercer episodio de Linternas estrena este domingo 30 de agosto a las 22hs en HBO Max.