Los zombies de "The Walking Dead" vuelven a las andadas

Hace años, la astuta productora Gale Anne Hurd había encontrado la forma de darle más vida a los viejos zombies de la exitosa serie “The Walking Dead” con el “spin off” (algo así como una secuela simultánea) “Fear of the Walking Dead”, que mostraba las historias de otros sobrevivientes al holocausto zombie de la serie original, enfrentándose a otros muertos vivientes en diferentes locaciones y circunstancias de los que el publico ya conocía.