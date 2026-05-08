Jamie Pressly, actriz de la serie "My Name Is Earl", lanzó su cuenta de OnlyFans

Se una un listado que incluye a Shannon Elizabeth, Carmen Electra, Bhad Bhabie, Mia Khalifa, la estrella de Los Soprano, Drea de Matteo, y Sophia Rain.

Jaime Pressly es la última estrella de Hollywood en dar el salto a OnlyFans . La página de la actriz en la plataforma de contenido por suscripción se lanzó oficialmente ayer.

"Siempre he creído en evolucionar con los tiempos" , declaró Pressly al portal Variety sobre su decisión de unirse a OnlyFans. "Esta es otra forma de conectar directamente con mi público, a mi manera, con creatividad e intención. Me ha encantado conocer a mis fans en varias Comic Con, y la emoción de esos encuentros cara a cara me impulsó a buscar opciones como OnlyFans ".

Andy Bachman, CEO de Creators Inc., quien asesoró a Pressly en su lanzamiento en OnlyFans, añadió: "Jaime Pressly posee la rara combinación de carisma de estrella y una conexión genuina con el público que las plataformas modernas valoran. Es una artista de élite, y a sus fans les encantará lo que cree aquí".

Pressly es más conocida por su papel de Joy Turner en la comedia de NBC My Name Is Earl , por la que ganó el Emmy a la mejor actriz en una serie de comedia. Entre sus otros papeles televisivos se incluye la comedia de CBS Mom , que le valió una nominación al Critics' Choice Television Award. Las películas de Pressly abarcan títulos como Can't Hardly Wait , Not Another Teen Movie y I Love You, Man , entre otros.

Estrellas de Hollywood y OnlyFans

El debut de Pressly en OnlyFans llega apenas unas semanas después de que su amiga, Shannon Elizabeth, estrella de American Pie y Scary Movie, lanzara su propio perfil con gran éxito. Elizabeth ganó más de u$s1,2 millones en OnlyFans en sus primeros siete días en la plataforma. Le contó a la revista People que una de las razones por las que se pasó a OnlyFans era porque estaba cansada de trabajar en Hollywood, donde "otras personas controlaban la narrativa y el rumbo de mi carrera".

“Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sexy que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”, añadió Elizabeth en aquel momento. “Elegí OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público, crear a mi manera y ser libre. De verdad creo que este es el futuro”.

Carmen Electra, Bhad Bhabie, Mia Khalifa, la estrella de Los Soprano, Drea de Matteo, y Sophia Rain son otras figuras reconocidas que optaron recientemente por la plataforma de contenido para adultos.