Jaime Pressly es la última estrella de Hollywood en dar el salto a OnlyFans. La página de la actriz en la plataforma de contenido por suscripción se lanzó oficialmente ayer.
Jamie Pressly, actriz de la serie "My Name Is Earl", lanzó su cuenta de OnlyFans
Se una un listado que incluye a Shannon Elizabeth, Carmen Electra, Bhad Bhabie, Mia Khalifa, la estrella de Los Soprano, Drea de Matteo, y Sophia Rain.
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La actriz de "American Pie", Shannon Elizabeth, ganó más de u$s1,2 millones en su primera semana en OnlyFans
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"Siempre he creído en evolucionar con los tiempos", declaró Pressly al portal Variety sobre su decisión de unirse a OnlyFans. "Esta es otra forma de conectar directamente con mi público, a mi manera, con creatividad e intención. Me ha encantado conocer a mis fans en varias Comic Con, y la emoción de esos encuentros cara a cara me impulsó a buscar opciones como OnlyFans".
Andy Bachman, CEO de Creators Inc., quien asesoró a Pressly en su lanzamiento en OnlyFans, añadió: "Jaime Pressly posee la rara combinación de carisma de estrella y una conexión genuina con el público que las plataformas modernas valoran. Es una artista de élite, y a sus fans les encantará lo que cree aquí".
Pressly es más conocida por su papel de Joy Turner en la comedia de NBC My Name Is Earl, por la que ganó el Emmy a la mejor actriz en una serie de comedia. Entre sus otros papeles televisivos se incluye la comedia de CBS Mom, que le valió una nominación al Critics' Choice Television Award. Las películas de Pressly abarcan títulos como Can't Hardly Wait, Not Another Teen Movie y I Love You, Man, entre otros.
Estrellas de Hollywood y OnlyFans
El debut de Pressly en OnlyFans llega apenas unas semanas después de que su amiga, Shannon Elizabeth, estrella de American Pie y Scary Movie, lanzara su propio perfil con gran éxito. Elizabeth ganó más de u$s1,2 millones en OnlyFans en sus primeros siete días en la plataforma. Le contó a la revista People que una de las razones por las que se pasó a OnlyFans era porque estaba cansada de trabajar en Hollywood, donde "otras personas controlaban la narrativa y el rumbo de mi carrera".
“Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sexy que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”, añadió Elizabeth en aquel momento. “Elegí OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público, crear a mi manera y ser libre. De verdad creo que este es el futuro”.
Carmen Electra, Bhad Bhabie, Mia Khalifa, la estrella de Los Soprano, Drea de Matteo, y Sophia Rain son otras figuras reconocidas que optaron recientemente por la plataforma de contenido para adultos.