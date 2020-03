Show business

Hoy estaba prevista la inauguración del 23° Festival de Cine de Málaga. Figuras de honor, con sendas retrospectivas, iban a ser el actor argentino Oscar Martínez y el director mexicano Arturo Ripstein. Película de clausura, “El robo del siglo”. Pero el coronavirus obligó a las autoridades a suspender el Festival hasta nueva fecha. Las pérdidas se calculan en unos 40 millones de euros. Por el momento, sigue en pie el 32° Festival CineLatino de Toulouse, previsto para la semana próxima. Allí participan “Las mil y una”, de Clarisa Navas, “Planta permanente”, de Ezequiel Radusky, “Las buenas intenciones”, de Ana García Blaya, y otros títulos argentinos, incluyendo dos que van a la sección de Cine en Construcción, para conseguir soportes técnicos y económicos.

PETER JACKSON VUELVE A “LET IT BE”

“The Beatles: Get Back”, la nueva versión de Peter Jackson del famoso documental “Let it be”, de 1970, se estrenará el 4 de septiembre en los cines de Estados Unidos. Se trata de una nueva edición de las cerca de 140 horas de cintas registradas por Michael Lindsay Hogg en las sesiones de enero de 1969 en los estudios Twickenham, en Londres, y en las salas de Abbey Road. Así surgió el documental “Let it be”, un testimonio sobre las rispideces que existían en el grupo en sus últimos meses de existencia. En sus minutos finales cuenta con el famoso concierto en la terraza de las oficinas de Apple, realizado el 30 de enero, última oportunidad en la que la banda tocó en público. El año pasado, Peter Jackson anunció que iba a trabajar en esta nueva edición.