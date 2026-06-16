Gran Hermano Generación Dorada: un participante eliminado y una fuerte pelea sacudieron la casa

La gala estuvo marcada por la expectativa de los participantes, que siguieron con atención una placa que fue reduciéndose hasta dejar a ambos jugadores como los últimos en riesgo de abandonar el reality.

Una nueva gala de eliminación se llevó a cabo en GH.

Franco Zunino se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada tras perder el mano a mano frente a Campanita en una de las definiciones más tensas de las últimas semanas dentro de la casa.

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La gala estuvo marcada por la expectativa de los participantes, que siguieron con atención una placa que fue reduciéndose hasta dejar a ambos jugadores como los últimos en riesgo de abandonar el reality.

La salida de Zunino generó sorpresa entre varios de sus compañeros, que lo consideraban uno de los participantes con mayores posibilidades de avanzar en el juego.

Tras la eliminación, Campanita festejó a los gritos y con algunos de sus compañeros, mientras que otros se vieron conmovidos por la salida del participante y lo despidieron con abrazos.

En la previa a la eliminación Yanina Zilli y Tamara Paganini , dos jugadoras que se tienen bronca desde hace rato, protagonizaron una fuerte pelea por un particular motivo: el control y la temperatura del aire acondicionado.

Paganini acusó a Zilli de “ser la única en la casa con una temperatura corporal” que no coincide con la del resto, criticándola además por “dormir con tres acolchados”. La exvedette no quiso darle importancia porque la India no duerme en la misma habitación que ella.

Las chicanas no tardaron en llegar, acusándose mutuamente de “violentas”. Tamara trató a Yanina de “perra resentida”, y la otra le retrucó afirmando que su rival “solo quiere generar contenido”.

Embed - Zilli y Tamara se lanzaron las peores acusaciones en una fuerte pelea - Gran Hermano 2026

La pelea siguió justamente en la habitación, con Zilli burlándose de Tamara y pidiendo que “la gente mire” las cosas que suceden en la casa de Gran Hermano Generación Dorada para hacer alusión a los antiguos conflictos de Paganini con otros participantes.

“La Zilli fue la única que no se me acercó cuando conté que mis hijos se me murieron”, denunció Tamara; algo que la exvedette negó rotundamente. “Jugás sucio con algo feo que te acusó”, disparó Yanina.