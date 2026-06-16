"Sin el rol de Manuel Adorni, no hay caso $LIBRA", afirmó el abogado querellante Nicolás Oszust

El jefe de Gabinete sigue en el centro del debate público por la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. En este contexto, y más allá de las reacciones por su inversión en bitcoins, los focos también están puestos sobre su participación en el caso $LIBRA.

Las últimas semanas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se asemejan bastante a una película de terror, de esas que, a medida que se suceden las escenas, el miedo crece y se convierte en un estado permanente . Mientras sus explicaciones en torno del crecimiento de su patrimonio dejaban a la vista de quien quisiera mirar inconsistencias de todo tipo, desde la querella, en el caso conocido como $LIBRA , señalaron la importancia que habría tenido tanto para que se relacionase la investidura presidencial con el Tech Forum como en el lanzamiento del token.

El abogado Nicolás Oszust , defensor de Martín Romeo, presentó un escrito en la causa que se lleva adelante por la presunta estafa, en el que describe el rol que habría cumplido Adorni en la ingeniería del grupo que comandaban Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. La clave es su “rol validador”. En otras palabras, fue el “nexo institucional” fundamental.

Consultado por Ámbito , Oszust indicó: “Adorni es esencial para que pase lo que pasó porque le da respaldo al proyecto. Los hace crecer, hace que gente que no tenía ningún tipo de expertise ni renombre esté avalada por la acción del jefe de Gabinete. No fue solamente con su presencia sino también con su participación posterior”.

Para la defensa de Romeo, Adorni estuvo tanto en la parte preparatoria como en el mismo momento en que sucede el hecho, ya que “Adorni está en el hotel (Libertador) el día del lanzamiento. Participa con Novelli y Milei en un montón de reuniones privadas que se dieron el día de lanzamiento de Tech Forum . De estas, formaron parte Milei, Adorni y los empresarios que no están identificados. El presta su nombre y (cumple un) rol estratégico tanto acompañando como para la promoción”.

La presencia de Adorni en el Tech Forum, llevado a cabo el 19 de octubre de 2024, fue aprovechado “para simular un respaldo institucional absoluto, contando con su complicidad”. Esta pantalla, a juicio de la defensa de Romeo, funge cual hilo conductor, lo que le permite llegar a la idea de que “sin Adorni no hay caso $LIBRA”.

Según la querella, Adorni estuvo tanto en la parte preparatoria como en el mismo momento en que sucede la publicación del contrato de $LIBRA.

El documento indica que esto tuvo una contraparte: “Funcionarios como Manuel Adorni cobraban por publicitar el evento ('Pagá el lunes el posteo de Manuel Adorni...'), permitiendo el uso de logos oficiales para consumar el necesario lavado de prestigio”.

Es clave que, aunque él lo negase, Adorni apareciera en el listado de oradores del Tech Forum. El jefe de Gabinete también se encuentra mencionado para la edición del evento que se iba a realizar en 2025, pero que quedó trunco luego del escándalo causado por el lanzamiento del token mencionado.

image (13) Adorni, anunciado como speaker del Tech Forum 2025.

El propio Adorni, cuando no se conocía el contenido de los celulares, dijo ante la prensa “que nunca lo contactaron ni convocaron para formar parte de Tech Forum”. Sin embargo, en la presentación aparecían tanto él como Roberto Silva, el titular de la Comisión Nacional de Valores. El entrecruzamiento de intereses entre el Gobierno y la gente que tenía como cara visible a Novelli Morales era evidente.

En ese sentido, la defensa precisó que requirieron que se cite a indagatoria a Adorni porque “no se limitó a un rol meramente protocolar o de vocería oficial, sino que constituyó un engranaje fundamental e insustituible para dotar de confianza institucional a un esquema coordinado de vaciamiento financiero que damnificó severamente a miles de personas”.

Ahí reside la clave, según el abogado Nicolás Oszust: su rol como “validador”: “Esta organización diseñó una estrategia de engaño sistemático basada en el 'apadrinamiento' de figuras del Estado Nacional, a sabiendas de que debían ocultar la verdadera naturaleza de sus negocios para atraer a funcionarios de alto perfil (tal como surge de la orden de Morales de no mencionar la palabra 'crypto' en sus comunicados). En este contexto de falsedad premeditada, Manuel Adorni se inserta como la pieza clave de validación”.

La idea eje de la acusación es que, al participar de Tech Forum y permitir que se utilice su imagen, Adorni le habría concedido al grupo liderado por Novelli, Terrones Godoy y Morales “un elemento que luego fue utilizado comercialmente por la cúpula para captar a los inversores minoristas”.

image (1) (1) La idea eje de la acusación es que, al participar de Tech Forum y permitir que se utilice su imagen, Adorni le habría concedido al grupo empresarial un elemento que fue utilizado comercialmente para atraer inversores.

Finalmente, el abogado de Romeo concluyó señalando que el jefe de Gabinete “permitió que su imagen y su investidura como vocero presidencial fueran transadas comercialmente por una S.R.L. privada que, semanas después, lanzaría un activo digital para drenar la liquidez del público”.