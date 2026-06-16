El S&P Merval toma ganancias, los bonos operan mixtos y el riesgo país supera los 430 puntos + Agregar ámbito en









La deuda soberana de la Argentina continúa en alza impulsada por la mejora de las calificaciones crediticias y un contexto internacional más favorable tras la tregua entre EEUU e Irán.

El S&P Merval cerró la semana con fuerte rebote, impulsado por bancos y energéticas, mientras el riesgo país cayó a mínimos de la gestión tras la mejora de calificación crediticia y el dato de inflación de mayo Depositphotos

Los bonos en dólar extienden su recuperación este martes, impulsados por un contexto internacional más favorable y por la mejora en la percepción de riesgo sobre la Argentina. En paralelo, el riesgo país profundiza su descenso y se ubica en mínimos de los últimos ocho años.

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Los títulos en dólares operan con subas de hasta 1,6% encabezados por el Bonar 2041, seguido del Bonar 2038 (0,7%) y el Global 2038 (0,5%). Así, el riesgo país sube 0,7% y se ubica en torno a los 426 puntos básicos.

El optimismo de los inversores se apoya en dos factores principales. Por un lado, la tregua alcanzada entre Estados Unidos e Irán contribuyó a reducir la aversión global al riesgo y provocó una fuerte caída en los precios internacionales del petróleo. Por otro, el mercado continúa asimilando la mejora en la calificación crediticia de la deuda argentina por parte de Standard & Poor’s, que se sumó al upgrade otorgado semanas atrás por Fitch Ratings.

Además, S&P también elevó la nota de varias compañías argentinas que cotizan en Wall Street, reforzando el apetito por los activos locales y favoreciendo tanto a los bonos como a las acciones. Esto se suma también a una buena noticia en el plano macro, que fue la baja de la inflación del mes de mayo en 2,1%.

S&P Merval y ADRs En la renta variable, el S&P Merval cae 1,4% a 3.307.266,34 puntos, mientras que medido en dólares también cede 1,4% a 2.217,44 puntos.

Las acciones operan con mayoría de bajas, de hasta 5,2% lideradas por Telecom, Transportadora Gas del Sur (-3,2%%), Transportadora Gas del Norte (-2,6%) y Transener (-1,4%).

1/2 Depositphotos 2/2 Las acciones argentinas operan a la baja este martes. Vecteezy