Mick Jagger aseguró que está "listo para salir de gira" con los Rolling Stones y reveló sus deseos para 2027

Jagger expresó recientemente que está deseando volver a la ruta con el grupo, e incluso el propio Richards insinuó que podrían anunciar algunas fechas.

El legendario músico de 82 años mantiene su deseo por seguir actuando en vivo.

Mick Jagger se pronunció sobre la posibilidad de que se anuncie una nueva gira de los Rolling Stones y ha dicho que espera dar algunos conciertos el año que viene.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estas declaraciones se producen mientras los iconos del rock se preparan para lanzar su 25º álbum de estudio, "Foreign Tongues" , el 10 de julio a través de Polydor/Universal Music.

El álbum, que se perfila como la continuación de "Hackney Diamonds" de 2024, reveló el mes pasado la lista completa de canciones. El anuncio se produjo después de que la banda desmintiera las esperanzas de una gira.

Mick Jagger y compañía emprendieron sus últimas fechas de gira con su tour "Hackney Diamonds" en Estados Unidos en 2024. Esa gira vendió casi un millón de entradas en 20 fechas y generó un estimado de 235 millones de dólares, lo que la convirtió en la sexta gira musical más taquillera del mundo ese año.

Al año siguiente, anunciaron que habían cancelado sus planes para una gira por estadios del Reino Unido y Europa en 2026 porque Keith Richards no podía "comprometerse" con ella.

rolling stones Jagger, Richards y Ron Wood se preparan para lanzar un nuevo disco ente año. The Rolling Stones

Mick Jagger y su deseo de salir de gira en 2027

Desde entonces, sin embargo, varios miembros han manifestado que aún existe la esperanza de que se anuncien más conciertos. Jagger expresó recientemente que está deseando volver a la ruta con el grupo, e incluso el propio Richards insinuó que podrían anunciar algunas fechas para 2027.

Ahora, en una nueva entrevista en el programa Sunday Sitdown de TODAY, Jagger habló abiertamente sobre el nuevo álbum y expresó una vez más su entusiasmo por salir de gira.

“Me encantaría. De verdad quiero… y estoy listo para ir”, respondió cuando se le preguntó si la banda planeaba anunciar más fechas de gira.

También sugirió que los fans no tendrán que esperar mucho para verlos en directo, y aunque puede que no haya una gira prevista para 2026, sí están hablando de planes para 2027.

“No creo que vayamos a hacer conciertos este año, pero ojalá podamos hacerlos el año que viene”, dijo.

En cuanto al sonido del nuevo disco, el cantante dijo que "espera" que la gente lo vea como un "álbum clásico de los Stones", pero está seguro de que "tiene algo para todos" en sus 14 canciones.

El próximo disco contará con la participación de artistas invitados como Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood y el fallecido baterista de la banda, Charlie Watts, e incluirá los sencillos previamente lanzados "Rough And Twisted" y "In The Stars", así como una versión del clásico de Amy Winehouse "You Know I'm No Good".