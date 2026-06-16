Bitcoin frenó su recuperación pese al buen clima global, pero se sostiene en los u$s65.000

A pesar de la recuperación semanal del 5,3%, Bitcoin frena su avance, mientras el mercado cripto aguarda la decisión de la Reserva Federal sobre tasas.

La Fed y los ETFs marcan el pulso de la criptomoneda líder.

Bitcoin (BTC) retrocede 1,4% hasta los u$s65.000, poniendo un freno a las cuatros jornadas al alza desencadenas por el anuncio de un acuerdo en Medio Oriente . Así todo, la criptomoneda más importante del mercado mantiene las subas semanales — 5,3% — y busca dejar atrás la racha bajista que lo hizo tocar mínimos en dos años durante las últimas semanas.

"La reducción de las tensiones geopolíticas tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán contribuyó a mejorar el apetito por el riesgo de los inversionistas, mientras que la caída del petróleo alivió las preocupaciones inflacionarias de corto plazo", explicó la Country Manager de Bitget en Argentina , Carolina Gama .

"Este escenario favoreció tanto a los mercados tradicionales como a los activos digitales, permitiendo que BTC recuperara parte de las pérdidas recientes ", agregó.

Por su parte, Ethereum retrocede 1,7% en la medición diaria hasta los u$s1.784. Entre las altcoins , los retrocesos son aún mayores, destacándose las bajas de Binance Coin (-3,1%) y XRP (-2,7%). La exepción es Figure Heloc , que sube 1,3%.

Cautela en los ETF y la mirada en la Fed

Mientras tanto, la situación en los fondos cotizados (ETF) parece seguir reflejando una clara falta de apetito por parte de los inversores institucionales. Según datos de Farside Investors, los ETFs de BTC al contado registraron salidas netas de u$s5.000 millones en el último mes.

Desde Bitget remarcaron que si bien el lunes pasado los ETF spot de Bitcoin registraron salidas netas de u$s64 millones el lunes, fue a "un ritmo significativamente menor que en las últimas semanas, lo que sugiere una posible reducción de la presión vendedora institucional".

La atención del mercado se centrará ahora en la Reserva Federal (Fed), que mañana dará a conocer su decisión sobre las tasas de interés, la cuál se espera que se mantenga en el nivel actual de 3,75%.

"Más allá del anuncio en sí, los inversionistas estarán atentos a cualquier señal sobre los próximos pasos de la política monetaria, un factor que podría definir el comportamiento de los activos de riesgo, incluido Bitcoin, en el corto plazo", agregó Gama.