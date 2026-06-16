Argelia, el mayor destino de las exportaciones hacia África: el primer rival del Mundial 2026 es un socio clave

Hasta que se conoció que Argelia iba a integrar el grupo de Argentina en el Mundial 2026 , era muy escasa la información que llegaba a nuestro país sobre la actualidad futbolística del primer rival que enfrentará la Selección este martes. Del mismo modo, pocos conocen la importancia que tiene esta nación ubicada en el norte de África en términos del intercambio comercial , ya que se trata del principal destino de las exportaciones locales en ese continente.

En efecto, en 2025 las ventas externas hacia Argelia crecieron un 15,6% interanual para totalizar unos u$s1.170 millones . De este modo, fue, por lejos, el país de estas latitudes que más demandó productos nacionales. Detrás le siguieron otros dos países del norte africano: Marruecos (u$s686 millones) y Egipto (u$s521 millones).

Casi el 95% de las exportaciones en cuestión se concentraron en maíz (u$s599 millones), leche (u$s286 millones) y aceite de soja y sus derivados (u$s221 millones). El año pasado se destacó un crecimiento del 232,5% en las ventas de leche respecto de 2024. Cabe remarcar que Argentina es particularmente fuerte en las ventas de leche entera en polvo y que Argelia necesita importar casi la mitad de su consumo anual de leche. Esta complementariedad configura el segundo mercado más relevante para los envíos de lácteos, solo superado por Brasil.

“La mayoría se sorprende cuando les cuento que Argelia es un mercado más significativo que Italia y España . Suele estar entre los 10 o 12 mercados más importantes de la Argentina. Le vendemos el triple de lo que se le vende a Francia. Hay una relación comercial fuerte e histórica”, señaló hace apenas un par de meses Atilio Berardi , embajador argentino en Argelia, en una reciente capacitación organizada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en el marco de su programa “Pymes al mundo”.

“Argelia es un país que está creciendo, que se está abriendo al mundo y está demandando cosas que nosotros producimos ”, acotó el funcionario. En dicha capacitación también participó Hernán Fernández Albor , representante de la Dirección Nacional de Promoción de Exportaciones de la Cancillería, quien destacó a Argelia por ser “el principal destino exportador de la Argentina en el continente africano”.

Gracias a esta buena performance exportadora, el saldo comercial bilateral de 2025 fue superavitario para Argentina en u$s1.051 millones. Las importaciones desde el país con el cual debutará el equipo de Lionel Scaloni apenas sumaron unos u$s119 millones, de los cuales casi su totalidad correspondió a urea, el fertilizante más utilizado en el mundo y que en Argentina se aplica principalmente para los cultivos de maíz y trigo. Respecto de 2024 las compras cayeron 9,2%; esto se dio pese a que la adquisición de urea subió, dado que, en paralelo, se derrumbaron las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL).

Argentina es un proveedor clave de Argelia: ¿cuál es el potencial hacia adelante?

Los hidrocarburos representan el 24% del Producto Bruto Interno (PBI) argelino y el 90% de sus exportaciones. Además, el país analizado fue el séptimo proveedor mundial de gas en 2025. Mientras tanto, entre el 40% y el 45% de sus importaciones son alimentos, lo cual transforma a la Argentina en el 11° proveedor de este país árabe.

Sin embargo, de cara al futuro, los especialistas advierten un potencial de diversificación en la canasta exportadora de este intercambio. En primer lugar, Beraldi subrayó al sector automotriz. “La oportunidad se da sobre todo en lo que es la cadena de reposición, donde han venido numerosas empresas argentinas y han hecho importantes negocios, sobre todo porque se venden los mismos productos que se venden en el mercado argentino y participan las mismas marcas, lo cual le da mayores facilidades a las autopartistas”, detalló.

Otro foco de atracción para el embajador es el de la industria farmacéutica, ya que “existe una vinculación importante entre ambos países, sobre todo en la venta de medicamentos o generación de espacios asociativos entre laboratorios”. Un ejemplo de esto último es la cooperación bilateral que existe desde hace años entre la empresa argelina Industrias Médico-Quirúrgicas (IMC) y el laboratorio argentino Biosidus, mediante un trabajo conjunto con transferencia de tecnología. Adicionalmente, Beraldi también sostuvo que fabricantes argentinos de maquinaria agrícola tienen oportunidades interesantes dado que el país presidido por Abdelmadjid Tebboune diagramó un ambicioso plan de expansión de su producción agropecuaria.

A mediados de 2023, casi exactamente hace tres años, se llevó a cabo una de las últimas misiones comerciales fuertes en Argelia. De la misma participaron no solo funcionarios, como Cecilia Todesca, sino también varios laboratorios farmacéuticos y veterinarios, empresas lácteas, de autopartes, de la industria cárnica, biotecnológicas, de legumbres, aceites y comidas a base de plantas, así como de otros productos alimenticios, que mantuvieron más de 120 reuniones de negocios.

La comparación entre Argentina y Argelia en términos socioeconómicos

Argentina no solo tiene una balanza comercial superavitaria con Argelia, sino que también es superior en la tabla de indicadores socioeconómicos. Según los últimos datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Argentina se ubicó en el puesto número 47 en el ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH), mientras que Argelia ocupó el lugar número 96. Vale aclarar que el IDH contempla tres variables: el PBI per cápita, la esperanza de vida y los años de escolarización de la población.

En el mismo sentido, la pobreza en Argentina es casi la mitad que en la nación africana. Los números del Banco Mundial reportan que el porcentaje de personas que viven con menos de u$s8,30 por día, medido en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), en nuestro país es del 15,4%, mientras que en Argelia es del 31,8%. En cuanto al desempleo, este último arroja una tasa del 12%, superior a la observada a nivel local, que está entre el 7% y el 8%.

Así y todo, debe resaltarse la sanidad de la macroeconomía argelina, ya que es un país que presenta, a diferencia de Argentina, una baja tasa de inflación (en torno al 5%), un bajo nivel de endeudamiento y un crecimiento económico sostenido en los últimos años, de entre 3% y 4%.