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16 de junio 2026 - 10:28

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 16 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial mayorista cayó este viernes y finalizó debajo de los $1.430. En la semana, todas las cotizaciones del "billete verde" retrocedieron, con excepción del blue. Esto explica buena parte de la contención de la inflación, que en mayo recortó al 2,1%. Entre los activos argentinos, el riesgo país tocó un nuevo mínimo desde 2018 y el S&P Merval tocó un máximo de 17 meses.

Este martes, la atención estará puesta este martes en la publicación del índice de utilización de la capacidad instalada de la industria correspondiente a abril, un dato clave para medir el nivel de actividad manufacturera. En el frente internacional, los inversores seguirán de cerca una batería de indicadores económicos de China y la decisión de política monetaria del Banco de Japón, dos referencias que podrían influir en el humor de los mercados globales.

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