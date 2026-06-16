Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 16 de junio

El dólar oficial mayorista cayó este viernes y finalizó debajo de los $1.430. En la semana, todas las cotizaciones del "billete verde" retrocedieron, con excepción del blue. Esto explica buena parte de la contención de la inflación, que en mayo recortó al 2,1%. Entre los activos argentinos, el riesgo país tocó un nuevo mínimo desde 2018 y el S&P Merval tocó un máximo de 17 meses.
EEUU vuelve al conflicto con Francia y amenaza con un arancel del 100% al vino y champagne
La amenaza surge en respuesta al gravamen del 3% que Francia aplica a las grandes tecnológicas estadounidenses. EEUU es el principal importador de vinos y licores franceses, un mercado que cayó 21% el año pasado.