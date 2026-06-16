Cómo sigue la salud de Bonnie Tyler: la familia de la cantante compartió un nuevo comunicado

La cantante de "Total Eclipse Of The Heart", de 75 años, fue sometida a una cirugía de emergencia en Portugal el mes pasado. Posteriormente, fue inducida a un coma artificial para facilitar su recuperación.

Bonnie Tyler salió del coma, pero sigue "muy grave y en cuidados intensivos" , según ha confirmado su familia.

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La cantante de "Total Eclipse Of The Heart", de 75 años, fue sometida a una cirugía de emergencia en Portugal el mes pasado. Posteriormente, fue inducida a un coma artificial para facilitar su recuperación.

Ayer (lunes 15 de junio), la familia de Tyler publicó una actualización sobre su estado de salud a través de un comunicado en su sitio web oficial.

“La familia y el equipo de Bonnie desean informar a todos sobre su progreso en la recuperación”, decía el comunicado.

“ Bonnie ya no está en coma, pero sigue muy grave y en cuidados intensivos en un hospital de Portugal. Aunque su estado está mejorando, es un proceso lento.”

El mensaje continuaba: “Sus médicos siguen confiando en que se recuperará bien, pero llevará tiempo”.

Su familia explicó que todas las fechas de conciertos programadas de Tyler para este verano fueron canceladas o pospuestas hasta el próximo año, y agregó: “Esto afectará a todos los espectáculos actuales hasta finales de agosto.

“Por el momento, mantenemos la esperanza de que nuestros espectáculos de otoño se lleven a cabo.”

El comunicado continuaba: “Pedimos disculpas a todos los fans de Bonnie y a nuestros socios promotores por la decepción que esto les pueda causar, pero confiamos en que lo entenderán y tendrán paciencia con nosotros en estas difíciles circunstancias. Esperamos verlos el año que viene”.

“Queremos agradecer a todos la enorme muestra de cariño y apoyo que hemos recibido de todo el mundo para Bonnie, y queremos decirles que ella es consciente de sus buenos deseos y está muy agradecida por ellos.”

El comunicado concluía: “La familia de Bonnie sigue pidiendo privacidad y promete que publicaremos más actualizaciones tan pronto como haya novedades importantes que compartir”.

Antes de sus problemas de salud, Tyler tenía previsto embarcarse en una gira europea con numerosos conciertos a lo largo de 2026.

Bonnie Tyler y una internación que ya lleva más de un mes

En una actualización anterior, del 12 de mayo, la familia de la estrella galesa dijo que estaba "gravemente enferma pero estable en el hospital de Faro", donde posee una casa.

También abordaron algunas especulaciones inexactas sobre su salud, diciendo que estaban "muy decepcionados por los numerosos rumores sensacionalistas y falsos que circulan actualmente en los medios de comunicación".

Un comunicado anterior confirmó que Tyler había sido sometido a una cirugía intestinal de urgencia .

"La cirugía salió bien y ahora se está recuperando", decía el mensaje. "Sabemos que toda su familia, amigos y seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán una pronta y completa recuperación".

Antes de que Tyler ingresara en el hospital, les dijo a sus fans que se sentía bien con respecto a su próxima gira y que gozaba de buena salud mientras se preparaba para salir a la ruta.