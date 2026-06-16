Diferente a todas: la serie policial de Disney+ de solo 8 capítulos que no te dejará despegarte de la TV + Agregar ámbito en









Una producción británica apuesta por una mirada poco habitual sobre los grandes robos y se convirtió en una alternativa ideal para maratonear.

La nueva serie de la plataforma que entusiasma a los fanáticos de las policiales. Disney+

Las plataformas de streaming siguen renovando sus catálogos con propuestas que intentan escapar de las fórmulas repetidas. Entre tantas historias policiales, hay una producción que eligió recorrer un camino distinto y que poco a poco empezó a llamar la atención de los espectadores.

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Disponible en Disney+, esta miniserie británica de ocho episodios que se llama Criminales presenta una estructura narrativa diferente a la que suelen ofrecer las ficciones sobre atracos. En vez de enfocarse únicamente en la acción, construye un relato donde cada detalle y cada personaje tienen un peso específico dentro de la historia.

Para quienes disfrutan de las producciones cortas y no quieren comprometerse con temporadas interminables, esta opción aparece como una buena alternativa. La crítica especializada destacó su propuesta original.

hombre viendo streaming Freepik De qué trata Criminales "Criminales" es una miniserie británica estrenada en 2024 que se aleja de las convenciones habituales del género policial. La historia sigue a un grupo de delincuentes experimentados que planean un gran golpe, pero la serie decide poner el foco en lo que ocurre antes, durante y después del atraco desde múltiples perspectivas.

Uno de sus mayores atractivos es que cada episodio se concentra en un personaje distinto, permitiendo comprender sus motivaciones, sus contradicciones y las decisiones que terminan desencadenando consecuencias inesperadas.

La trama se desarrolla en Londres y gira alrededor de una banda que pretende ejecutar un importante robo. Lo interesante es que la producción no apuesta únicamente por la adrenalina de la persecución policial, sino que incorpora elementos dramáticos y hasta momentos de humor negro. La construcción narrativa obliga al espectador a prestar atención a los detalles. Hay situaciones que parecen insignificantes al comienzo y que cobran relevancia varios capítulos después. Esa forma de contar la historia genera una experiencia diferente y evita que la serie caiga en lugares comunes. Además, la estructura coral del relato permite que ningún personaje monopolice la pantalla. Cada integrante aporta una pieza fundamental para completar el rompecabezas. Otro punto destacado es su duración. Con apenas ocho episodios, la producción logra desarrollar la historia sin extender escenas innecesarias ni recurrir a rellenos. Disney+: tráiler de Criminales Embed - Criminales | Tráiler en Español (Serie de Disney+) #Criminales #SerieAditos #trailerespañol Disney+: elenco de Criminales Charlie Hunnam

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