Charlas de quincho: el baile de Lamelas, el modisto que prefirió a Bullrich y un brindis de banqueros

Piazza organizó una velada donde estuvo la senadora (que festejó cumpleaños con tres tortas) pero no el Presidente. El pendrive de Adorni atravesó quinchos variopintos. Banqueros no coinciden en el regreso de los préstamos en dólares. El embajador de EEUU le saca brillo a la pista. Retorno de Berni y tensión por vacantes en Corte bonaerense. Horacio Marín, impaciente.

Adorni y el pendrive mágico de la fortuna. Piazza dejó afuera del desfile a milei, el baile de Peter Lamelas y otra vez Berni contra Kicillof.

La reaparición de Manuel Adorni y el pendrive mágico de la fortuna marcaron una semana donde falló la predicción del Gobierno: que nadie hablara de la asombrosa explicación de su "ahorro en negro" ni de la declaración jurada por el inicio del Mundial. Pero las andanzas del jefe de Gabinete también son pasión de multitudes , y a ello se sumó que los hombres de a pie (al menos en estas pampas) entraron tibiamente al clima mundialista.

El miércoles, antes que se conociera la declaración jurada de Adorni, el jefe de Gabinete ya era el principal tema de conversación en Diputados, por caso. "A este no lo salva nadie" , consideró un aliado que no se distanció del Gobierno en todo el 2026. "Igual, que bien que se la están haciendo: van sacando una bomba por semana", dijo, en referencia a la noticia que revelaba su adhesión al régimen fiscal simplificado. No podía saber que la siguiente bomba la haría explotar él mismo, cuando explicó que su patrimonio fue descubierto en un pendrive olvidado.

Pero no todo fue Adorni en el Parlamento (si bien hubo en el plano institucional mociones de censura y llamados a que se presente en los recintos). La oposición tuvo una novedad en el Congreso: consiguió por primera vez en el año dictaminar un proyecto. Fue la declaración de emergencia por violencia de género en la Comisión de Mujeres y el debate no estuvo exento de gritos, chicanas y agravios más estruendosos que lo que se puede escuchar en una asamblea militante. La comitiva libertaria fue voluminosa y no se guardó nada. Frases como "el patriarcado es un relato" y "ustedes votaron a favor de los violadores" fueron parte del repertorio en medio del bochinche. Cuando la peronista Estévez anunció que se había llegado al dictamen, las oficialistas emprendieron la retirada. "Que bueno que se vayan así podemos hablar tranquilas", celebró la diputada, mientras a su lado cantaban "Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos".

Pero también hubo quinchos atravesados por el Día del Periodista, que fue el pasado 7 de junio. El brindis organizado por los bancos de ADEBA y el de YPF dejaron tela para cortar . Sin embargo, la jornada pasó sin pena ni gloria en las dependencias oficiales. Tanto en Rosada como en Congreso hubo sanguchitos y empanadas, respectivamente. Pero no hubo funcionarios como años anteriores. Faltazo de Adorni (por razones obvias), pero también de Martin Menem en el Congreso.

El baile de Peter Lamelas , las frases inoportunas que acostumbra la diputada Virginia Gallardo y el triple cumpleaños de Patricia Bullrich fueron parte de lo que dejó la semana. También hay rosca bonaerense: reapareció Berni con críticas a Kicillof, mientras se tensa el debate por las vacantes en la Corte provincial.

Roberto Piazza cuidó su desfile y dejó a Javier Milei fuera de escena

En los salones de Señor Tango, Roberto Piazza volvió a desplegar su habitual combinación de alta costura, celebridades y dirigentes políticos. Más de 200 vestidos desfilaron sobre la pasarela de la colección Sofisticación, con la presencia estelar de Mirtha Legrand y una nutrida concurrencia de figuras del espectáculo, empresarios y funcionarios. Entre los invitados también estuvo Patricia Bullrich, distinguida como madrina de la fundación del diseñador y de la denominada ley Piazza.

PATRICIA BULLRICH PIAZZA Patricia Bullrich, presente en el desfile de Roberto Piazza. @RPiazzaOficial

Pero la ausencia más comentada fue la de Javier Milei. El Presidente había sido invitado al tradicional evento benéfico, aunque finalmente no asistió. Días después, el propio Piazza reveló que la decisión fue consensuada con el mandatario y con Karina Milei para evitar que el desfile quedara atravesado por el clima político. "No es buen momento para que alguien lo abuchee", admitió el modisto al explicar por qué prefirió preservar una noche dedicada a la moda y la solidaridad.

La ausencia presidencial terminó generando casi tanta conversación como los vestidos. Mientras Bullrich ocupaba uno de los palcos más observados y los flashes seguían a Mirtha, varios invitados comentaban la paradoja de una noche en la que Milei logró ser tema central sin siquiera cruzar la puerta.

Mermelada y manteca, el horizonte aspiracional de Virginia Gallardo

Durante una reunión de la Comisión de Turismo, la diputada libertaria Virginia Gallardo buscó defender el modelo de inversiones privadas impulsado por el Gobierno, pero terminó dejando una frase que se viralizó a velocidad de algoritmo cuando habló de que los argentinos podrían tener "una vacación" y conocer "la mermelada y la manteca".

La repercusión fue inmediata. Mientras el oficialismo intentaba instalar el debate sobre desarrollo e inversión, en redes sociales y grupos de WhatsApp la conversación giró hacia la curiosa referencia gastronómica. La expresión terminó adquiriendo vida propia y convirtió a Gallardo en uno de los nombres más mencionados de la semana.

La respuesta llegó rápido. Para aliados y opositores, la diputada quedó asociada a la inesperada dupla de desayuno, al punto de que varios ya la bautizaron como la "embajadora de la mermelada y la manteca".

Las tres tortas de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich tuvo un cumpleaños a la altura de su centralidad en el oficialismo. La exministra y actual senadora sopló velitas por partida múltiple y acumuló no una, ni dos, sino tres tortas en una jornada que combinó afectos, política y gestos internos. La primera celebración fue con su equipo más cercano, con un pastel de Independiente en una mesa donde abundaron las felicitaciones y los balances de un año que la mantiene en el corazón de las decisiones libertarias.

La segunda torta llegó de la mano de Manuel Adorni, que se sumó a los saludos y eligió un bizcochuelo de vainilla con relleno de dulce de leche y crema. El gesto no pasó inadvertido entre quienes siguen la dinámica de la mesa chica oficialista, especialmente después de semanas en las que el funcionario quedó bajo observación por las múltiples causas judiciales que lo involucra. Pese al regalo, el jefe de Gabinete fue marginado al costado de la foto, lugar históricamente elegido en las dinámicas familiares para los novios, así en caso de separación se los puede recortar fácilmente del álbum.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2065193591631175698&partner=&hide_thread=false A todos los que me hicieron llegar sus saludos, ¡muchísimas gracias!



Recibir el cariño, el afecto y el apoyo de todos ustedes me llena de fuerza para seguir trabajando con más convicción que nunca.



¡Gracias de corazón! pic.twitter.com/MJymfuyXVW — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 11, 2026

La tercera torta fue más íntima. La compartió con su marido, Guillermo Yanco, para cerrar una jornada en la que Bullrich pareció multiplicarse entre dirigente, aliada estratégica y anfitriona. Sin embargo, el fin de semana llegaron los festejos. En un hotel del barrio de Congreso, la exministra recibió entre los invitados a Karina Milei, quien cayó acompañada por Pilar Ramírez. Esta vez, no hubo fotos para las redes.

Peter Lamelas se animó a la pista y se llevó todas las miradas

Mientras el vínculo entre Argentina y Estados Unidos sigue ocupando la agenda presidencial, una escena mucho más distendida se robó la atención en las redes. La protagonista fue la legisladora porteña de La Libertad Avanza Lucía Montenegro, que apareció bailando junto a Peter Lamelas, el embajador norteamericano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LMontenegrochdk/status/2065059318068642043?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2065059318068642043%7Ctwgr%5E2d28c658803f03ecde5ba0ca1d840e7a89c65c91%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.parlamentario.com%2F2026%2F06%2F11%2Fa-puro-baile-con-lamelas-la-proxima-bombon-asesino%2F&partner=&hide_thread=false Embajador de EEUU, Peter Lamelas



(La próxima Bombón Asesino) pic.twitter.com/yQPCM4XjY7 — Lucía Montenegro (@LMontenegrochdk) June 11, 2026

Las imágenes muestran a ambos en tono relajado y terminaron generando una catarata de comentarios. El remate llegó de la propia Montenegro, que acompañó la publicación con una frase prometedora. "La próxima, bombón asesino", escribió evocando el himno de Los Palmeras.

Se ve que Lamelas quedó impresionado con la cumbia santafesina. Porque luego partió a aquella provincia del Litoral, pero no para seguir los pasos del cantante "Cacho" Deicas, sino para reunirse con el gobernador Maximiliano Pullaro. Abordaron oportunidades de cooperación en seguridad pública, inteligencia criminal y gestión penitenciaria; y atraer inversiones para el desarrollo productivo, "particularmente en infraestructura estratégica y en el desarrollo de los puertos sobre el río Paraná", dijo el embajador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USAmbassadorARG/status/2065484112916263343&partner=&hide_thread=false Los resultados hablan por sí solos. La transformación de Santa Fe en materia de seguridad demuestra lo que es posible cuando hay liderazgo, decisión y compromiso para enfrentar al crimen organizado.



Con el gobernador @maxipullaro y el ministro @PabloCocoX exploramos nuevas… pic.twitter.com/dbkEjbGrwG — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) June 12, 2026

Entre la mora y el "Perro"

En el piso 26 de la Torre del Banco Galicia, en el microcentro porteño, se llevó a cabo un quincho tradicional: el que organiza cada año la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) para agasajar a los periodistas. Allí, con una impactante vista al Río de la Plata y también a la ciudad, el titular de la entidad, Javier Bolzico, se mostró optimista respecto a una mejora de los índices de morosidad, un problema de la economía que se trasladó al balance de los bancos.

"La cartera irregular comenzará a bajar en este segundo semestre para ir convergiendo a niveles normales", mencionó Bolzico. La baja de tasas y la caída de los créditos en este tiempo para ir "saneando" las carteras son las bases donde se asienta esa expectativa. "Debemos lograr que el crédito llegue al 25% del PBI en los próximos años y, a partir de allí, alcanzar el promedio regional, en torno al 50%", agregó.

bolzico adeba Bolzico espera un crecimiento del crédito en el segundo semestre.

Con las miniburger y el salmón entre las entradas más solicitadas, regadas con Rutini, había comentarios que no pasaban solo por el discurso oficial de Bolzico. Por caso, entre los bancos privados porteños que integran la entidad se notaba ciertas discrepancias en torno a la reaparición del crédito en dólares de forma masiva. Algunos hombres fuertes del sector creen que es fundamental para dinamizar el ingreso de moneda dura al sistema formal. Es que, calculan, los residentes mantienen unos u$s330.000 millones en fondos líquidos fuera de los bancos, de los cuales alrededor de u$s250.000 millones se encuentran dentro del país. Así, con la mayor confianza que general el Gobierno (logró que los dólares que compraron los ahorristas se mantengan en el sistema), para pagar mejor rendimientos y retener a Benjamin Franklin dentro de los bancos creen necesario activar la rueda del crédito en dólares.

Sin embargo, esa opinión no es unánime. "Se endureció la normativa después del 2001... ¿pero alguien puede afirmar rotundamente que no vamos a tener otra crisis del sistema o del esquema cambiario de acá a diez o quince años?", decía otro banquero, ya con el lomo con cremoso de papas entre manos. Así, asoma una división entre los que piden acelerar y los más precavidos.

Otro de los banqueros que circuló por ese quincho fue Jorge Brito, quien comentaba -entre bocado y bocado del risotto- que sigue de cerca los temas políticos. Consultado sobre cómo se definiría, ya que algunos lo ven cerca del PRO, otros del peronismo y otros del universo libertario, Brito gambeteó como buen riverplatense y dijo ser un pragmático, capaz de reconocer buenas experiencias de distintos sectores políticos. Levantar el pulgar por el orden macro pero bajarlo por el deterioro de la cadena productiva.

Tampoco pasó desapercibida la foto que poco antes se habían tomado con un dirigente que parece estar en las antípodas de un banquero. Es que Brito, con domicilio electoral en Salta, pasó por Jujuy y se fue a tomar un café con el otrora picante dirgente obrero Carlos "Perro" Santillán. ¿Pensando en 2027?

brito santillan El "Perro" Santillán y Brito, en Salta.

"No es Milagro Sala, no se llenó de plata", decía en el coctel de ADEBA, valorando a Santillán como un dirigente con una capacidad de movilizar a las bases que nunca había visto. "Sin plata del Estado, decía 'Vamos a cortar la ruta 9' y bajaban todos de la montaña", expresó Brito.

Entre Adorni y el reloj

No solo ADEBA agasajó a los periodista. La petrolera YPF también se sumó a los festejos en su torre de Puerto Madero. Y, allí, el tema Adorni no fue ajeno al brindis de la compañía en la cual el jefe de Gabinete tiene un lugar en el directorio como representante del Estado.

“La responsabilidad de los directores es del Ejecutivo. No de YPF”, dijo un alto mando de la petrolera mientras a su lado pasaban hamburguesas, empanadas, y quesadillas, todas en formato mini. Fue cuando una periodista le preguntó si creía que el ministro coordinador debía dejar su silla a raíz de sus problemas judiciales y opacas explicaciones sobre su patrimonio. Flotó incomodidad en el aire y el directivo se escabulló.

Como fue una semana de varios eventos para celebrar la profesión, los colegas del colectivo del que Milei considera que el 95% son “basura inmunda” comentaban que a donde fueran que Adorni era el tema obligado para preguntar en cada ágape, sobre todo en los que tienen que ver con el sistema financiero. De hecho, ya el “riesgo kuka” empezó a transformarse en un nuevo fenómeno: el “riesgo Adorni”.

marin ypf

También estuvo presente en Puerto Madero el titular de la compañía, Horacio Marín, que prefería evitar el tema Adorni, y por ello más de una vez se lo vio mirando impaciente su reloj pulsera. Marín, de todo modos, es una suerte de héroe nacional para el empresariado, dado que Vaca Muerta y el sector hidrocarburífero son las estrellas del modelo Milei.

Además de las perspectivas alentadoras para YPF, se mencionó en el cóctel que a partir de agosto se podrán comprar acciones de la empresa a través de la app, sin necesidad de tener una cuenta comitente. También se habló sobre el "Investor Day", que en 2027 se llevará a cabo en abril en la ciudad de Nueva York.

Berni volvió a la carga contra Kicillof

Sergio Berni nunca fue de hablar en voz baja y la semana pasada volvió a demostrarlo. En su despacho del Senado bonaerense improvisó un quincho reservado donde lo escucharon unos pocos dirigentes. El presidente del bloque Fuerza Patria en la Cámara alta provincial descargó críticas contra Axel Kicillof, reavivó el debate sobre el rumbo del peronismo y hasta se permitió adelantar quién sería, a su juicio, la mejor candidata para gobernar la provincia de Buenos Aires.

La pregunta que dejó flotando fue tan simple como incómoda para el gobernador: "¿Kicillof representa al peronismo o a la izquierda progresista albertista?". Y enseguida completó: "Si pretende ser candidato a Presidente, tendrá que demostrar que representa al peronismo". "Si elige el progresismo, el PJ tendrá que buscar otro candidato", advirtió.

El legislador también aprovechó para pasar factura por una vieja discusión que sigue generando ruido en el PJ bonaerense: el desdoblamiento electoral. Para Berni, aquella decisión terminó siendo uno de los errores estratégicos más importantes del peronismo reciente.

"Se priorizó ganarle a Milei en los municipios. Pensaron en la suya", lanzó, convencido de que la jugada terminó facilitando el fortalecimiento de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación.

Como si faltara algún ingrediente para condimentar la interna, Berni se metió además en el debate por Cristina Kirchner. Allí no dejó margen para los grises. "No se deja tirado a nadie", afirmó, y apuntó contra quienes, según él, especulan electoralmente con la situación judicial de la expresidenta. "Muchos dicen 'Cristina libre', pero después creen que no conviene hacer nada porque hay elecciones. El reclamo tiene que atravesar a todos los sectores", sostuvo. Y fue más allá: para el senador, quien declama apoyo, pero no actúa en consecuencia "no es peronista".

En medio de las discusiones sobre liderazgos y candidaturas, Berni también dejó una definición que no pasó inadvertida. Sin que nadie se lo preguntara, aseguró que la diputada nacional Agustina Propato, su esposa, "es la mejor candidata a gobernadora" de la provincia de Buenos Aires.

Corte bonaerense: crece la impaciencia por los pliegos

Pasan los meses y las cuatro vacantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense continúan sin cubrirse. El tema volvió a colarse en las conversaciones de la política provincial, donde aseguran que existe un entendimiento general sobre los nombres y el reparto de lugares, pero los pliegos todavía no llegan al Senado.

"El acuerdo está, no sé por qué no se avanza", se lamentaba un legislador provincial que sigue de cerca las negociaciones. En la misma línea, otro dirigente se preguntó: "¿Van a esperar que venga otro gobierno y designe a los jueces en vez de hacerlo ahora?".

En la Gobernación mantienen la misma respuesta desde hace meses: los pliegos serán enviados a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos antes de fin de año. Sin embargo, evitan precisar una fecha concreta, lo que alimenta las especulaciones sobre las razones de la demora.

Mientras tanto, el máximo tribunal bonaerense continúa funcionando con apenas tres integrantes: Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan. Las vacantes se acumulan desde hace más de seis años. La primera se produjo tras el fallecimiento de Héctor Negri en 2020; luego se sumaron las salidas de Eduardo De Lázzari, Eduardo Pettigiani y, más recientemente, Luis Genoud.

Según coinciden fuentes del oficialismo y de la oposición, durante las negociaciones por el Presupuesto a fines del año pasado el gobernador Axel Kicillof se comprometió a avanzar con las designaciones durante el primer semestre de 2026. Ese plazo ya quedó atrás y el expediente sigue en veremos.

Los nombres, de todos modos, circulan desde hace tiempo por los pasillos de la Legislatura. Para uno de los lugares aparece mencionada Marina Sánchez Herrero, referente de la UCR y esposa del senador nacional Maximiliano Abad. El massismo impulsa a la diputada bonaerense Sofía Vannelli. En el sector alineado con Kicillof se menciona al asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, y también al presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Thea. Por el kirchnerismo, en tanto, suena el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena.

Con los nombres prácticamente sobre la mesa y la Suprema Corte funcionando con apenas tres integrantes, en la política bonaerense ya nadie discute tanto quiénes podrían ocupar las vacantes sino cuándo se dará el paso formal. La pregunta que comienza a escucharse en distintos despachos es otra: ¿se esperará a que Axel Kicillof y Cristina Kirchner terminen de acercar posiciones dentro del peronismo para finalmente enviar los pliegos al Senado?