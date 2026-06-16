Impuesto a las Ganancias: a cuánto subirá el mínimo no imponible para los trabajadores en el segundo semestre

La última reforma de la cuarta categoría de este tributo establece que las escalas y las deducciones se ajustan por el IPC semestral.

En el segundo semestre, ARCA subirá las escalas del Impuesto a las Ganancias.

Si la inflación de junio se ubica en un número cercano al 2%, el acumulado del primer semestre será del orden del 16,5%/17%, y ello determinará que el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría suba a alrededor de $2,9 millones de bolsillo en el caso de un trabajador soltero y sin hijos.

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Así lo determina la ultima modificación del tributo realizada el año pasado, con la cual se estableció un ajuste de escalas y de deducciones en función de la inflación del semestre anterior.

En ese sentido, según indican consultoras privadas, se espera que en junio la inflación quiebre el piso de 2%, luego de haber caído al 2,1% en mayo. Si bien puede romper esa marca, la sumatoria desde enero daría una cifra cercana al 16,5%. Cabe recordar que en el segundo semestre del año pasado el acumulado fue del 14%, que es lo que determinó las escalas vigentes para el primer semestre de 2026.

Para el actual período, el piso mensual para comenzar a pagar s de $2.490.037,88 netos, aproximadamente $3.000.046 brutos para personas sin cargas de familia. Con el ajuste el bruto subiría a alrededor de $3,49 millones.

A la espera de la inflación de junio, que terminará de determinar los montos exactos, el piso de Ganancias podría quedar de la siguiente manera.

Soltero sin hijos:

Bruto: $3.495.000 – Neto: $2.900.000

Casado sin hijos:

Bruto: $4.062.000 – Neto: $3.371.000

Casado con dos hijos:

Bruto: $4.644.000 – Neto: $3.847.000

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Cuánto van a pagar los trabajadores afectados por Ganancias en la segunda mitad del año. Depositphotos

Restitución de descuentos por el Impuesto a las Ganancias

El Impuesto a las Ganancias es anual. Por ello, puede darse el caso de empleadores que hayan descontado de más en la primera etapa a sus empleados, porque el mínimo no imponible y el umbral de escalas eran más bajos.

Según explicó a Ámbito Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, "el empleador realiza la restitución con la declaración anual en abril del año siguiente".

Deducciones: ARCA extrema los controles

Tal cual informó Ámbito, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) está extremando los controles sobre las deducciones de los empleados en relación de dependencia. Se investiga excesos en los importes declarados.

Es de recordar que existen ciertos gastos que hace un trabajador que se pueden descontar para abonar menos. Las deducciones mas comunes son las de esposa, hijos, hijos con discapacidad o alquileres.

Pero además se pueden sumar algunos gastos, como el gasto de las vestimenta, siempre que la persona esté obligada a ir a su empleo vestida de una manera determinada y el empleador no asuma el gasto.

El rubro de vestimenta es el que mas se ha prestado a sospecha de ARCA. Hay casos de empleados de nivel jerárquico que han declarado gastos por $31 millones.