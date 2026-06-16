¿Por qué Javier Milei retiene a Manuel Adorni?

El Presidente está “fastidiado”. Dicen que no piensa despedir a su jefe de Gabinete porque cree que luego irán por él. Patricia Bullrich quiere la renuncia. En el entorno de Mauricio Macri esperan un “segundo tiempo”. Sergio Massa sigue con atención los acontecimientos y Cristina Fernández habría amenazado con volcarse más a la izquierda.

Quienes tienen acceso a la intimidad de la quinta de Olivos señalan que Javier Milei “está cansado y fastidiado” por la continuidad de la repercusión negativa en los medios del caso Manuel Adorni .

El Presidente considera que es una operación conjunta de los medios y la oposición para eclipsar los éxitos que su gestión está logrando en materia económica y que tiene como objetivo último tumbar a su gobierno .

Para entender por qué Milei sostiene a Adorni, comenta a su entorno que “es honesto”, que no estuvo mal evadir impuestos y no vería como algo incorrecto que el jefe de Gabinete tenga ingresos adicionales . Al respecto, en febrero pasado, cuando Adorni viajó a Punta del Este (oportunidad en la que fue filmado con su familia partiendo en un vuelo privado al balneario de Uruguay), habría dado una charla a empresarios en la Trump Tower donde cada asistente habría pagado U$S 5.000 dólares, según se comentaba en medios empresarios .

Quienes no quieren a Adorni, deslizan que esta charla no habría sido la única y hasta sospechan de “tráfico de influencias”. Precisamente el enriquecimiento que muestra Adorni requeriría más de una fuente de ingresos, incluyendo los “ supuestos sobresueldos” que cobrarían algunos funcionarios, según se comenta en los pasillos de la Casa Rosada.

Tras la presentación de la última declaración jurada de Adorni, la evaluación que se hizo en el entorno presidencial es que la Justicia no tendrá razones para condenarlo y que, con el paso del tiempo, el tema se irá diluyendo. Es más, para Karina Milei, al jefe de gabinete no le había ido tan mal en el reportaje con La Nación +, contrastando con los innumerables “memes” y comentarios de indignación mediática.

Distinta es la evaluación que se realiza en los tribunales y en la oposición. Los magistrados habrían observado serias inconsistencias y faltantes en las presentaciones de Adorni. Y en el Congreso están intentando ir en contra del jefe de Gabinete. Así, especulan con que, ya sea por acción de la Justicia o por el cuestionamiento legislativo, el Presidente tendrá que finalmente decidir el cambio.

En esto coinciden, Milei no piensa desprenderse del cuestionado funcionario, salvo un fallo adverso en la Justicia o que el Congreso decida su remoción.

Quienes tienen cercanía con Manuel Adorni señalan que el jefe de Gabinete no tiene la menor intención de dejar su puesto, a pesar de reconocer que su situación afecta al Gobierno. Es que los privilegios que tiene por su cargo es el mejor resguardo que tiene frente al rechazo de gran parte de la sociedad.

Tras la presentación de su declaración jurada de bienes, el jefe de gabinete confía, según sus allegados, en que la Justicia declarará su inocencia. Y espera que el fervor del Mundial de Fútbol ayude a que su nombre vaya diluyendo su presencia en las noticias.

Tanto Karina Milei como Santiago Caputo siguen apoyando al jefe de gabinete, más allá del enfrentamiento mutuo. En la Casa Rosada se comenta que, en el caso de la hermana del presidente, lo sostiene porque lo considera un hombre de su confianza y no está dispuesta a pagar el costo político de su eventual desplazamiento.

Y para el asesor la permanencia de Adorni tiene una doble utilidad. Por un lado, evita que sea reemplazado por alguien cercano a Karina que le podría disputar espacios de poder. Por otro, al estar el jefe de Gabinete abstraído de hecho por sus cuestiones judiciales, el joven Caputo ha pasado a tener una preponderancia aún mayor que la que tenía en la gestión cotidiana del Poder Ejecutivo.

“Hoy buena parte del gobierno está en manos de los Caputo” comenta un alto funcionario de carrera de la Casa Rosada, en referencia a Santiago y a Luis “Toto”, a cargo del ministerio de Economía.

La voz disonante

En tanto, Patricia Bullrich le manifestó en privado a Javier Milei que debía despedir de manera inmediata a Manuel Adorni, según trascendió en medios oficiales. Lo habría hecho antes de salir a cuestionar los últimos dichos del jefe de Gabinete, quien dijo haber cometido un “error” al no declarar activos por cerca de medio millón de dólares. La senadora sostuvo en redes sociales: “Esto es más que un error, es una omisión ética”.

En los pasillos de la Casa Rosada se asegura que Bullrich expresó el sentimiento predominante en el gabinete nacional, aunque pocos se animan a hablar del caso por temor a despertar la ira del presidente. Por lo pronto, se comenta que los ministros han dejado de asistir al despacho de Adorni y simplemente resuelven de manera directa los problemas que se van presentando, sin pasar por el funcionario encargado de la coordinación.

Por más que sigue escalando el escándalo del caso del jefe de gabinete – hasta el Financial Times abordó el tema – Javier Milei se resiste a despedirlo sosteniendo el argumento, ya utilizado públicamente por Adorni en su defensa, es que la oposición va primero por el jefe de gabinete y luego por el presidente.

Convivencia forzada

En el entorno presidencial no existen dudas en cuanto a que Patricia Bullrich tiene aspiraciones propias, pero la información que circula en la Casa Rosada es que “por ahora, nadie hará nada para expulsarla”.

Más allá del respeto que el presidente Javier Milei siente por la senadora (le admira el coraje), la convivencia es forzada por una cuestión de conveniencia mutua: ni a Bullrich ni a los libertarios les conviene, al menos por ahora, una ruptura.

Los libertarios apuestan a que la economía mejore y, por lo tanto, tendrán grandes chances de ser reelectos. Obviamente, en este contexto la senadora no se iría del gobierno y buscaría posiblemente participar en la fórmula como vicepresidente. Al respecto, Bullrich ya habría aclarado internamente que “no me interesa la jefatura de la Ciudad” de Buenos Aires.

En tanto, otros en el Gobierno creen que Patricia verá el momento oportuno para dar el salto pues, interpretan, que es su última chance para pelear la presidencia. Por eso, creen que cada vez más buscará diferenciarse del resto de La Libertad Avanza.

Milei, como se señaló, está convencido de que el caso Adorni no afecta a su gobierno y que la suerte de su administración dependerá de sus resultados económicos, según comentan en su entorno.

Por el momento, las encuestas van en contra. Las últimas mediciones son coincidentes en cuanto al deterioro de la consideración del presidente Milei: 55% tiene una imagen negativa contra una positiva de 34,2% según Giacobbe. Synopsis muestra números algo más desfavorables para el oficialismo, con 58,1% de desaprobación y 29,2% de imagen positiva.

Esta última consultora agrega otro dato llamativo: “El desplome (de la aprobación) entre los jóvenes de 16 y 29 años, que habían sido el puntal del apoyo a Milei al inicio del ciclo”.

Si bien el líder libertario mantiene un apoyo relativamente importante entre los varones de este rango etario, fue pronunciada la pérdida, particularmente entre las mujeres. En suma, la encuesta sostiene que Milei pasó de tener entre los jóvenes una imagen positiva de 60% en 2025 a menos de 30%en la actualidad.

Un dato que podría explicar estos números es el tema laboral, según un informe de Diego Coatz que dirige la consultora I+D desde el 2023 se llevan perdidos 259.129 empleos, siendo industria y construcción los que explican la mayor parte del deterioro.

En la gatera

Las dificultades por las que atraviesa el gobierno de Milei llevaron a que Mauricio Macri tuviera una participación política activa. La idea es revitalizar al PRO. Si bien el ex presidente no manifiesta interés, en forma pública al menos, en concursar electoralmente en 2027, en su entorno, y tal vez como una aspiración de deseos, señalan que “podría estar evaluando la posibilidad de presentarse para un segundo mandato”.

Macri no sería el único pensando en tomar revancha. Hay quienes creen que Sergio Massa podría evaluar un segundo intento si, como comentan en su entorno, el tablero político sigue dividido.

El análisis es que, a esta altura, las próximas elecciones muestran cuatro alternativas. Una es la reelección de Milei y otra es una opción de derecha encabezada por Macri o Bullrich. La oposición, por su parte, se divide entre los seguidores de Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

Respecto de la expresidenta, en los alrededores de San José 1111 se cometa que Cristina está negociando su posición dentro del justicialismo jugando una carta brava: habría amenazado con irse a la izquierda de Myriam Bregman si no logra los lugares a los que aspira dentro del partido fundado por Perón.