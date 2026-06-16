Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 16 de junio en el Mundial 2026

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Tom Holland, el Hombre Araña de Marvel, le envió un mensaje a Julián Álvarez antes del debut de Argentina

Tom Holland Julian Alvarez DAZN

A pocas horas del debut de la Selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, Julián Álvarez recibió un inesperado mensaje de apoyo de Tom Holland, el actor británico que interpreta a Spider-Man en las películas de Marvel. El protagonista de la saga sorprendió al elogiar al delantero argentino en la previa del estreno mundialista.

Durante una actividad promocional en Madrid, Holland fue consultado por el atacante de la Selección y no dudó en dedicarle unas palabras. "Serías un gran Spider-Man. Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo", expresó el actor, que además reveló que tiene a Álvarez en su equipo de Fantasy.

La conexión entre ambos tiene una explicación especial. Álvarez es conocido como "La Araña" desde sus primeros pasos en el fútbol y suele celebrar sus goles imitando el lanzamiento de telarañas, en clara referencia al popular superhéroe. Por eso, el saludo de Holland, el actual Hombre Araña de Marvel, rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos.