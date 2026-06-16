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16 de junio 2026 - 10:03

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 16 de junio en el Mundial 2026

Lionel Scaloni aún no confirmó la formación para el estreno mundialista y mantiene algunas dudas en defensa.

Lionel Scaloni aún no confirmó la formación para el estreno mundialista y mantiene algunas dudas en defensa.

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La Selección argentina debutará esta noche en el Mundial 2026 frente a Argelia. Aunque Lionel Scaloni todavía no confirmó la formación, Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez se perfilan para ser titulares en el estreno del campeón del mundo.

La Selección argentina comenzará esta noche su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J. El encuentro se jugará desde las 22 hs en el Arrowhead Stadium de Kansas, donde el vigente campeón del mundo iniciará el camino en la defensa de la corona conseguida en Qatar 2022.

En la previa del debut, el plantel realizó su último entrenamiento abierto a la prensa en el Compass Minerals National Performance Center. La práctica estuvo marcada por el seguimiento de varios futbolistas que llegaron al Mundial con distintos inconvenientes físicos. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel realizaron parte de la preparación de manera diferenciada, Nicolás Tagliafico se recupera de un desgarro en el sóleo izquierdo y Cristian "Cuti" Romero venía arrastrando una lesión ligamentaria.

Uno de los focos estuvo puesto en Emiliano "Dibu" Martínez, quien respondió sin inconvenientes en los trabajos específicos para arqueros luego de la fractura que sufrió en un dedo de la mano derecha. Mientras tanto, Lionel Scaloni mantiene bajo reserva la formación para enfrentar a Argelia y todavía quedan algunas incógnitas por resolver antes del estreno mundialista.

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Nicolás Otamendi, palpitó la previa del partido ante Argelia: "Disfruto estos momentos con la camiseta de la Selección"

Nicolás Otamendi

A un día del debut de la Selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026, Nicolás Otamendi dejó en claro que afronta el torneo con la misma ilusión de siempre, aunque consciente de que será la última Copa del Mundo de su carrera.

“Disfruto estos momentos con la camiseta de la selección. Disfruto el día a día, con mis compañeros. La disfruto muchísimo. Más maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país”, expresó el defensor durante la conferencia de prensa previa al estreno mundialista.

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Lionel Scaloni en la previa con Argelia: juega Messi, Dibu Martínez vuelve al arco y Julián Álvarez estará disponible

lionel scaloni @seleccionargentina

Lionel Scaloni habló esta tarde en la última conferencia de prensa previa al debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. Si bien no confirmó el once que saldrá a la cancha, anticipó que jugará el capitán Lionel Messi y que Emiliano Martínez volverá al arco de la Selección argentina. También afirmó que Julián Álvarez está a disposición para mañana.

Fiel al estilo que lo caracterizó durante Qatar 2022, el entrenador mantuvo el habitual hermetismo previo a cada partido mundialista y evitó dar el equipo. Las principales incógnitas pasan por el lateral izquierdo, ante la lesión de Nicolás Tagliafico, y por el acompañante de Lionel Messi, ante las dudas sobre el delantero del Atlético de Madrid.

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El posteo de Lionel Messi a horas del debut de Argentina con Argelia: "Juntos"

messi posteo instagram
El capitán de la Selección argentina utilizó sus redes para publicar un mensaje de unidad de cara al partido con Argelia.

El capitán de la Selección argentina utilizó sus redes para publicar un mensaje de unidad de cara al partido con Argelia.

La Selección argentina transita las últimas horas de preparación antes de su estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia. En ese marco, Lionel Messi volvió a utilizar las redes sociales para transmitir una señal de respaldo al grupo que saldrá a defender el título obtenido en Qatar 2022.

A través de su cuenta de Instagram, el capitán argentino compartió una imagen de todo el plantel reunido en el centro del campo de entrenamiento. La fotografía fue acompañada por una sola palabra: "Juntos", sobre una bandera argentina, en un mensaje que puso el foco en la unidad del equipo de cara al comienzo de la Copa del Mundo.

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Primer rival de Argentina en el Mundial 2026: cómo juega Argelia y cuáles son sus principales figuras

Argelia Cuenta de X: @LesVerts

Argentina llega al Mundial 2026 con la obligación de defender la corona que conquistó cuatro años atrás en Qatar y el papel de ser uno de los favoritos a quedarse nuevamente con la copa. Los dirigidos por Lionel Scaloni integrarán el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Los africanos son el primer rival de la Albiceleste y no será un debut accesible para los actuales reyes de la competencia. Si bien quizás no tenga nombres muy conocidos en Sudamérica, los Zorros del Desierto pueden complicar el inicio de la Copa del Mundo si llegaran a ser subestimados.

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Tom Holland, el Hombre Araña de Marvel, le envió un mensaje a Julián Álvarez antes del debut de Argentina

Tom Holland Julian Alvarez

A pocas horas del debut de la Selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, Julián Álvarez recibió un inesperado mensaje de apoyo de Tom Holland, el actor británico que interpreta a Spider-Man en las películas de Marvel. El protagonista de la saga sorprendió al elogiar al delantero argentino en la previa del estreno mundialista.

Durante una actividad promocional en Madrid, Holland fue consultado por el atacante de la Selección y no dudó en dedicarle unas palabras. "Serías un gran Spider-Man. Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo", expresó el actor, que además reveló que tiene a Álvarez en su equipo de Fantasy.

La conexión entre ambos tiene una explicación especial. Álvarez es conocido como "La Araña" desde sus primeros pasos en el fútbol y suele celebrar sus goles imitando el lanzamiento de telarañas, en clara referencia al popular superhéroe. Por eso, el saludo de Holland, el actual Hombre Araña de Marvel, rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos.

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Las posibles formaciones para el debut mundialista

scaloni kansas

A pocas horas del estreno en el Mundial 2026, Lionel Scaloni mantiene algunas incógnitas en el equipo que enfrentará a Argelia en Kansas.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

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La Selección argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia: horario, TV y todos los detalles

messi mahrez

La Selección Argentina inicia su sueño de volver a ser campeón mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esta noche tendrá su esperado debut, que será ante Argelia, en Kansas City.

Tras alcanzar la gloria en Qatar 2022, el equipo de Lionel Scaloni llega como candidato tras proclamarse también campeón en la Copa América 2024, en lo que se pronostica que será la última Copa Mundial de Lionel Messi.

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Quién juega hoy en el Mundial 2026: Argentina debuta con Argelia, Francia enfrenta a Senegal y Noruega inicia con Irak

Argentina amistosos

Argentina debuta esta noche en el Mundial 2026. El seleccionado nacional se enfrentará ante Argelia desde las 22hs por la primera fecha del Grupo J. Será sin duda el plato fuerte de una de las jornadas más esperadas en la que también tendrá lugar la presentaciones de Francia ante Senegal y de Noruega frente a Irak.

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