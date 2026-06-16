Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 16 de junio en el Mundial 2026

La Selección argentina comenzará esta noche su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J. El encuentro se jugará desde las 22 hs en el Arrowhead Stadium de Kansas, donde el vigente campeón del mundo iniciará el camino en la defensa de la corona conseguida en Qatar 2022.
Nicolás Otamendi, palpitó la previa del partido ante Argelia: "Disfruto estos momentos con la camiseta de la Selección"
A un día del debut de la Selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026, Nicolás Otamendi dejó en claro que afronta el torneo con la misma ilusión de siempre, aunque consciente de que será la última Copa del Mundo de su carrera.
“Disfruto estos momentos con la camiseta de la selección. Disfruto el día a día, con mis compañeros. La disfruto muchísimo. Más maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país”, expresó el defensor durante la conferencia de prensa previa al estreno mundialista.