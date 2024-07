Silvio Falasconi: "El teatro independiente es indestructible, es una batalla ganada"

Silvio Falascioni: En la obra el huemul cuenta en primera persona que no conoció a su mamá y que siempre anduvo solo, que le encantaría encontrar una novia y eso genera amor incondicional y ganas de ayudarlo. Creo que hasta engancha más que sea con animales que con personajes humanos. Recuerdo perfectamente el olor y la conmoción que me causaban los animales cuando vivía en Junín, hace 45 años, y era un niño que iba al circo con animales, en un baldío cercano. Elefantes, leones. Teatro con animales no vi, me tocó hacer esta historia del huemul que me llevó ahí. Él es su protagonista junto con una cachorra y dos vegetales. Los chicos empatizan inmediatamente porque entre la imagen del huemul y su mascota no hay diferencia. Así como la antipatía con la domadora y el cazador también es inmediata.