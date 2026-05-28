Primavera Sound Buenos Aires 2026: se reveló el lineup por día y una nueva instancia de venta de entradas

Este año el festival, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre, estará encabezado por Gorillaz y The Strokes.

Primavera Sound certifica su esperado retorno a Argentina presentando el cartel de cada día para su próxima edición en Buenos Aires, que se celebrará los días 28 y 29 de noviembre .

De esta forma, el festival se reencontrará con una ciudad que ya forma parte de su historia reciente: solo dos ediciones, en 2022 y 2023, bastaron para generar un vínculo sólido que no se ha desvanecido.

Este regreso estará encabezado por Gorillaz y The Strokes . La banda virtual creada por el icono brit Damon Albarn, que completará su particular ruta Primavera Sound tras actuar en las ediciones del festival en Barcelona y Porto, presentará The Mountain en Buenos Aires; por su parte, el quinteto neoyorkino, cuyo relato no deja de ser abrazado por nuevas generaciones, llegará propulsado por el combustible de Reality Awaits, su primer álbum en seis años.

Junto a ellos, la camaleónica FKA twigs , el siempre visionario Yung Lean, una Lily Allen renacida de sus cenizas para entregar el implacable West End Girl, la nueva estrella euro-country CMAT y la cantautora rock australiana Courtney Barnett prueban que Primavera Sound vuelve a Latinoamérica con un line up marca de la casa.

Y eso significa, por supuesto, que hay que prestar la misma atención a los pequeños detalles que a los grandes nombres. La conexión directa con Barcelona atraviesa de arriba un cartel que observa el pop desde el futuro con la mirada de underscores , Smerz y Sophia Stel , que descompone el baile electrónico en infinitas dimensiones gracias a Danny L Harle , Los Thuthanaka y Nick León , que reactualiza la definición de punk por la presencia de agitadores como Model/Actriz , Machine Girl y Ecco2k y que incluso guarda sorpresas como la presencia de una Cara Delevingne perfectamente preparada para estrenar su primer proyecto musical.

PS26 lineup por dia feed

El cartel no solo se completa con Nation of Language y sus fantasías synth, la agitadora Metrika, el trovador 3.0 This Is Lorelei, los furiosos Mannequin Pussy y John Talabot, padrino de la cultura de club barcelonesa, sino también con una amplia y rica representación del ecosistema sonoro argentino. Como no podía ser de otra forma, Primavera Sound Buenos Aires pondrá el foco sobre el cancionero surrealista de Juana Molina, los himnos intergeneracionales de Santiago Motorizado, la consagrada Marilina Bertoldi, el pop teatral de Juliana Gattas o el giro folklórico de Juana Aguirre. Además será el regreso esperado de la banda de culto Jaime sin Tierra.

Además de tener el apoyo entusiasta de la comunidad Primavera, que el pasado mes de octubre ya recibió la confirmación de esta vuelta como el inicio de una cuenta atrás, el festival contará con la colaboración de dos socios contrastados.

Las promotoras culturales PopArt Music y Move Concerts se embarcan en este proyecto para construir el contexto apropiado para esta tercera edición, tanto en lo musical como en todo aquello que lo rodea y que también forma parte vital de lo que supone un Primavera Sound, se celebre donde se celebre. Su experiencia y saber hacer posibilitan que Buenos Aires pueda disfrutar de nuevo de un festival acorde a unos estándares de calidad reconocidos internacionalmente.

Develado el cartel, que esconde casi cuarenta actuaciones a falta de conocerse la programación complementaria de conciertos en la ciudad, comienza la verdadera cuenta atrás para el reencuentro de Primavera Sound con Argentina, que llegará una semana antes de su desembarco en São Paulo. La historia del festival en Latinoamérica escribirá su tercer capítulo en apenas siete meses.

Venta de entradas para el Primavera Sound Buenos Aires 2026

Los clientes BBVA tendrán hasta 6 cuotas sin interés, durante todas las fases de venta.

PRECIOS FASE 3 (con descuento)

Abono General $310.000.-

Abono Vip $ 900.000.-

Entrada Día 1 General: $185.000

Entrada Día 1 Vip: $550.000

Entrada Día 2 General: $185.000.-

Entrada Día 2 Vip: $550.000

(Cupos Limitados)

Las entradas se consiguen a través de EnigmaTickets.com