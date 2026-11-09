Abel Pintos le cantó al papa León XIV: así fue el emotivo momento + Agregar ámbito en









Acompañado por el Coro del Pequeño Cottolengo Don Orione, el reconocido cantante interpretó una emotiva versión de "La llave", uno de sus grandes éxitos.

Abel Pintos emocionó a todos con su interpretación.

La visita del papa León XIV a la Argentina sigue regalando momentos que quedarán guardados en la historia. En su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole, Abel Pintos fue encargado de cantar para el sumo pontífice y todos los presentes.

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Acompañado por el Coro del Cottolengo, el reconocido cantante interpretó una emotiva versión de "La llave", uno de sus grandes éxitos.

| Abel pintos cantó “La llave” durante la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione.



Seguí la visita en vivo en: https://t.co/ZVk9STXGzj pic.twitter.com/I0Ev15zn2W — Ámbito Financiero (@Ambitocom) November 9, 2026 Cómo fue la reacción de Abel Pintos tras recibir la invitación para cantarle al papa León XIV En diálogo con la prensa, el artista había compartió sus sensaciones tras recibir una invitación formal por parte del Vaticano. “Ya hoy se vivió con mucha emoción, ya que esta es la casa de quienes lo reciben. Yo tengo la oportunidad no solo de venir a cantar para el Papa sino también de compartir con todos ellos”, había expresado Pintos.

El cantante también se refirió a su vínculo con la fe y a la importancia de dejar que el encuentro se desarrolle naturalmente, más allá de los preparativos. “Yo soy un hombre de fe. Estuvimos acá pensando y entregándonos a todos los detalles; queremos dar lo mejor de nosotros. Al final de cuentas, queda entregarse a que las cosas sucedan como tienen que suceder. Uno propone y Dios dispone”, manifestó.

Además de Abel Pintos, otros artistas convocados para participar de las actividades durante la visita de León XIV son Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Jairo y Jorge Rojas.

Luciano Pereyra cantará en Luján, su ciudad natal Otro de los momentos musicales destacados de la visita será la participación de Luciano Pereyra durante la misa que el papa León XIV celebrará el miércoles 11 de noviembre en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El cantante anunció la noticia durante uno de sus conciertos en el Arena de Buenos Aires, donde compartió con sus seguidores la emoción de poder recibir al Pontífice en su ciudad natal. “Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa”, contó sobre el escenario, visiblemente conmovido. Luego, destacó el significado personal que tiene la visita: “¡Mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa!”.