Solo para valientes: la película de terror que no deja dormir a ningún suscriptor de Netflix

Cuando Nell Sweetzer se despierta sola en el bosque no recuerda absolutamente nada , solamente que toda su familia está muerta. Mientras intenta regresar a una vida medianamente normal en Nueva Orleans, poco a poco se va dando cuenta que una gran parte de sus recuerdos están completamente borrados. Es incapaz de evocar los meses anteriores al accidente que la hizo terminar sola en aquel bosque.

De todas maneras, cuando parece que todo está mejorando y finalmente dejó el terror atrás para reconstruir su vida, ese oscuro y misterioso mal que la poseyó regresó para controlarla de nuevo. Ahora, sin la ayuda y el respaldo de sus seres queridos, se encuentra más a la deriva entre personas que no conoce y con las que no puede establecer un vínculo de confianza, porque no sabe si son amigos o enemigos.