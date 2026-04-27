La serie mexicana de Netflix de solo 7 capítulos que se convertirá en tu favorita

Esta producción, además de hacerte reír, te va a emocionar y mantener pegado a la pantalla de principio a fin.

En el inmenso catálogo de series que ofrece Netflix , cada tanto aparece una producción que logra destacarse por su historia y su enfoque poco convencional. En este caso, una ficción mexicana está dando de qué hablar por su manera de abordar el amor, los vínculos y los desafíos personales desde una perspectiva diferente.

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Con una narrativa emocional y personajes complejos, esta serie logra romper con varios clichés del género romántico. Además, pone el foco en temas sensibles como la discapacidad, las segundas oportunidades y las decisiones que marcan la vida para siempre, lo que la convierte en una propuesta mucho más profunda de lo habitual.

Se trata de “Santita” , una producción breve de apenas siete capítulos que ya se posiciona como una de las apuestas más interesantes del año dentro de la plataforma.

Ácida, graciosa y emotiva, la serie de Netflix que no te podés perder.

De qué trata Santita

La historia sigue a María José Cano, apodada “Santita”, una mujer cuya vida cambia por completo tras sufrir un accidente que la deja en silla de ruedas. Este hecho no solo transforma su realidad física, sino también sus decisiones personales y emocionales.

Antes de ese episodio, Santita estaba a punto de casarse, pero decide dejar plantado al amor de su vida en el altar. Años más tarde, ese pasado regresa de forma inesperada cuando él vuelve con una situación que lo cambia todo, obligándola a enfrentarse a lo que creía superado.

Santita Con tan sólo 7 capítulos está causando furor en Netflix. Imagen: Netflix

A lo largo de la serie, la protagonista intenta reconstruir su vida mientras lidia con conflictos internos, relaciones complejas y su trabajo como médica. En ese camino, se exploran temas como el amor, la culpa, la redención y la resiliencia. Lejos de caer en estereotipos, la historia propone una mirada más realista e inclusiva, mostrando a una mujer fuerte, contradictoria y profundamente humana que desafía las expectativas sociales.

Netflix: tráiler de Santita

Embed - Santita | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: elenco de Santita