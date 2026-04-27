"Nueve reinas" tendrá una nueva versión en forma de serie en España de la mano de Netflix + Seguir en









La serie ya ha comenzado el rodaje en Madrid, según anunció este lunes un comunicado la plataforma de streaming.

La nueva serie inició su rodaje en Madrid.

Nueva reinas, el clásico del cine argentino protagonizada en el año 2000 por Ricardo Darín y Gastón Pauls, tendrá su versión televisiva con una serie producida por Netflix España y contará con los actores Álvaro Morte y Patrick Criado.

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La serie ya ha comenzado el rodaje en Madrid, según anunció este lunes un comunicado la plataforma de streaming, que precisa que los creadores son Xosé Morais y Víctor Sierra y los directores Álex Rodrigo y Jorge Saavedra.

Aura Garrido, José Coronado y Margarida Corceiro completan el reparto de esta producción que adapta la película dirigida por Fabián Bielinsky y que en esta ocasión sitúa la acción al Madrid de 2012.

Cómo será la nueva versión de Nueve reinas En plena crisis económica, Marcos (Morte), un veterano estafador sin escrúpulos, se cruza con Juan (Criado), un joven arruinado que apenas puede mantener a su familia. Lo que empieza como una alianza de 24 horas para llevar a cabo pequeños timos acaba convirtiéndose en el golpe de sus vidas: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados, las nueve reinas, a un magnate (Coronado).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NetflixES/status/2048749003718742500&partner=&hide_thread=false Hay historias que merecen volver a ser contadas (y más si es con estos dos). Empieza el rodaje de 'Nueve reinas' con Álvaro Morte y Patrick Criado, una adaptación a la madrileña del clásico argentino de los 2000. pic.twitter.com/txf6szdvtJ — Netflix España (@NetflixES) April 27, 2026 La película original contaba la historia de dos estafadores (Darín y Pauls) que trabajan en la calle siempre en asuntos de poco dinero hasta que se ven envueltos en un negocio que les puede hacer millonarios. Nueve reinas fue la película más conocida de Bielinsky, quien falleció a los 47 años en 2006. El filme tuvo una versión bastante menor hecha en Estados Unidos. Criminal (2004), de Gregory Jacobs, fue protagonizada por John C. Reilly y Diego Luna en el papel de los estafadores.

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