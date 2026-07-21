El ingenioso invento del tamaño de una lata que mantendrá tu comida fresca por más tiempo

Para conservar los alimentos frescos existen muchas alternativas, pero pocas ocupan tan poco espacio y son tan simples como este nuevo aparato.

Con este aparato, muchos alimentos que antes se desperdiciaban podrán prolongar su vida útil.

Millones de frutas, verduras y productos de consumo terminan en la basura cada año porque pierden frescura antes de ser utilizados, una situación que impulsó la creación de distintas alternativas con los avances de la tecnología . Entre ellas aparece una propuesta que busca cambiar la forma de guardarlos.

Se trata de Jetro , un pequeño aparato creado para colocarse dentro de la heladera y actuar sobre el ambiente donde se almacenan los productos. Su tamaño y funcionamiento son dos de los aspectos que más llaman la atención.

Mantener frutas, verduras y otros alimentos frescos durante más tiempo es una búsqueda constante en la cocina. Para lograrlo, existen opciones conocidas como recipientes herméticos, bolsas especiales o productos que ayudan a reducir los olores dentro de la heladera. Jetro propone una alternativa diferente : un pequeño dispositivo que trabaja dentro del refrigerador.

Con un tamaño similar al de una lata de gaseosa, este dispositivo pasará totalmente desapercibido en la heladera.

El producto fue creado por Ionizo y tiene un tamaño similar al de una lata de gaseosa. La idea es colocarlo dentro de la heladera para que actúe sobre el ambiente donde se guardan los alimentos, ayudando a reducir los malos olores y a extender el tiempo en que se mantienen en buenas condiciones.

Para hacerlo, Jetro utiliza una luz LED, un filtro cerámico e iones negativos . Estos elementos forman parte de un sistema que busca actuar sobre las partículas presentes en el aire del refrigerador, un espacio donde suelen acumularse distintos aromas por la mezcla de alimentos almacenados.

A diferencia de un recipiente cerrado o una bolsa de almacenamiento, el aparato no requiere guardar cada alimento por separado. Su funcionamiento está pensado para permanecer dentro de la heladera y acompañar la conservación de los productos que se encuentran en su interior. El proyecto continúa en etapa de financiación y todavía no se encuentra a la venta.



Las características claves de este invento

Una de las características más llamativas de Jetro es su tamaño. El dispositivo fue diseñado para ocupar poco espacio dentro de la heladera y poder ubicarse junto a los alimentos sin modificar la organización habitual del refrigerador.

En su interior cuenta con un filtro cerámico reutilizable, un sistema de circulación de aire y una batería recargable. Esto permite utilizarlo sin necesidad de mantenerlo conectado de forma permanente durante su funcionamiento.

El filtro puede limpiarse y volver a utilizarse, por lo que el usuario no tendría que reemplazarlo después de cada uso. Además, el diseño busca reducir la cantidad de piezas descartables necesarias para mantener el aparato en funcionamiento.

A diferencia de los productos que solamente absorben olores, Jetro apunta a trabajar dentro de la heladera mediante un sistema activo. El objetivo es que el dispositivo pueda ayudar a evitar la putrefacción de frutas, verduras y otros alimentos sin cambiar la forma habitual de guardarlos.