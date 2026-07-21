Amazon MGM Studios dio luz verde a una nueva serie de "RoboCop"

RoboCop fue uno de los primeros títulos de MGM identificados para su desarrollo como serie tras la adquisición del estudio por parte de Amazon en 2022.

Tras un largo proceso de desarrollo, Amazon MGM Studios dio luz verde a RoboCop , una serie basada en la franquicia cinematográfica de MGM, del showrunner Peter Ocko y Blumhouse Atomic Monster.

En Robocop, un gigantesco conglomerado tecnológico convence a la ciudad para que incorpore un poderoso robot a su fuerza policial: un robot al que se le ha implantado la conciencia de un querido oficial caído en combate.

RoboCop fue uno de los primeros títulos de MGM identificados para su desarrollo como serie tras la adquisición del estudio por parte de Amazon en 2022, junto con Legally Blonde, Barbershop, Stargate, The Magnificent Seven, Poltergeist y Fama , mientras que otros dos, como Pink Panther y The Thomas Crown Affair , optaron por la vía de la adaptación cinematográfica.

La serie de RoboCop comenzó a tomar forma en 2024 cuando el veterano Ocko (Lodge 49) fue elegido como guionista, productor ejecutivo y showrunner, con el maestro del terror James Wan a bordo como productor ejecutivo.

Robocop es el último proyecto del catálogo de propiedades intelectuales de MGM en recibir luz verde para convertirse en serie, después de la precuela de Legally Blonde, Elle , que ha sido renovada para una segunda temporada, y Barbershop , ambas para Prime Video, así como Los siete magníficos para su plataforma hermana MGM+.

Mientras tanto, Amazon optó recientemente por no seguir adelante con una serie de televisión de Stargate que previamente había recibido luz verde; se está buscando un nuevo guionista para que se encargue de la propiedad intelectual.

Wan, Michael Clear y Rob Hackett son productores ejecutivos de RoboCop a través de Blumhouse Atomic Monster, mientras que la coproductora ejecutiva Danielle Bozzone supervisa la serie en nombre de la compañía. Ed Neumeier, cocreador y coguionista de la película original de RoboCop de 1987, dirigida por Paul Verhoeven, también será productor ejecutivo.

RoboCop y una franquicia de décadas

La franquicia cinematográfica de ciencia ficción y acción RoboCop se centra en las aventuras futuristas de Alex Murphy, un policía de Detroit, Michigan, que resulta herido de muerte en acto de servicio y se transforma en un poderoso cíborg, conocido como RoboCop. La primera película, protagonizada por Peter Weller, fue seguida por dos secuelas: RoboCop 2 en 1990, RoboCop 3 en 1993 y RoboCop de 2014, una nueva versión de la película de 1987. También hubo una serie para en 1994 con un tono más liviano respecto a las películas.

En esencia, RoboCop es una sátira social que combina la acción con una crítica a la avaricia corporativa, la privatización y la naturaleza de la identidad. Esta película se ha vuelto aún más relevante en medio de los avances en robótica e inteligencia artificial, con sus temas de la humanidad frente a la tecnología y las consecuencias del poder corporativo sin control.