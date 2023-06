Still, o las lecciones de supervivencia de Michael Fox

El comienzo de la nueva película de Michael J. Fox no parece el de un documental. El actor de la trilogía de “Back to the Future” relata en off el recuerdo del primer temblor una mañana de resaca de 1990 en un hotel de lujo de Florida. La noche anterior había tenido una especie de competencia de tragos con Woody Harrelson que terminó mal pero no podía recordar bien los detalles. Lo cierto es que la mano izquierda le temblaba sin cesar y en ese momento no le hallaba explicación al asunto. Pero más tarde lo entendió como una señal: “el temblor era un mensaje del futuro”.