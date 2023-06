Subastaran manuscritos de Freddie Mercury, entre ellos una versión alternativa de Bohemian Rhapsody

El borrador de la letra revela otras ideas que aparentemente fueron abandonadas o reelaboradas, incluidas líneas alternativas como: "Es hora de despedirse ahora, es esta la realidad" ("Time for good-byes now, is this reality") .

En otro lugar, una versión desconocida del verso que comienza “Mamá, acaba de matar a un hombre” (“Mama, just killed a man”, del original), dice en cambio: “Mamá, comenzó una guerra; Tengo que irme esta noche" “Mama, there’s a war began; I’ve got to leave tonight”. Otra página presenta una profusión desordenada de palabras y frases, algunas de las cuales aparecieron en la canción final, como "Galileo", "Bismillah" y "Fandango" (mientras que otras como "Matador" y "Belladona" fueron descartadas).

image.png

Las notas perdidas hace mucho tiempo fueron escritas con bolígrafo negro y azul en las páginas de un calendario producido por una aerolínea que ya no existe —British Midland Airways— en 1974. Queen grabó "Bohemian Rhapsody" al año siguiente. Se convirtió en el éxito definitivo de la banda, encabezando las listas de éxitos en países de todo el mundo, incluido el Reino Unido natal de Mercury, donde ha vendido más de 2,6 millones de copias y sigue siendo el tercer sencillo más vendido de todos los tiempos.

Cómo será la subasta de los objetos de Freddie Mercury

"Freddie Mercury: A World of His Own", la subasta en seis partes presenta una variedad de artículos personales, que van desde trajes que usó en el escenario y pinturas victorianas, hasta un peine de bigote plateado de Tiffany & Co. Una de las seis ventas está completamente dedicada al amor del cantante por el arte japonés e incluirá grabados en madera y porcelana de su colección.

Las letras de trabajo de otras canciones de Queen, incluida "Don't Stop Me Now", también saldrán a la venta. Las notas escritas a mano de Mercury para "Somebody to Love" incluyen letras tempranas sin usar, mientras que se espera que su folio de nueve páginas para "We Are the Champions", también esbozado en un calendario de 1974, alcance hasta unas £ 300.000 (u$s373.000).

Las posesiones está siendo puesto a la venta por la amiga cercana de Mercury, Mary Austin, quien heredó la mayor parte de su patrimonio y cuidó su antigua casa en Londres y su contenido, incluido el borrador de la letra, luego de su muerte en 1991.