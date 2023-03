Subastarán parte de la colección Jacoby

Jacoby y el grupo al que se vinculó en sus comienzos -en el que se destacaba el filósofo y ensayista Oscar Masotta- practicaron un tipo de arte novedoso para la época. La decisión de armar una subasta la tomó durante la pandemia. “Hice pintar mi casa durante aquellos días de encierro, por lo cual tuve que bajar todo y guardarlo unos días. Y al volver, me encontré con las paredes blancas y, sorprendentemente, me sentí aliviado. Las obras no dejan de ser objetos cargadas de las pulsiones de otros, ahí está su vida y la intensidad de muchos. Es como vivir acompañado de otras almas”, dijo.