Super Bowl: los shows de medio tiempo más recordados

A continuación un repaso por los shows de medio tiempo de los Super Bowl que quedaron en la historia.

Michael Jackson - Super Bowl XXVII

El espectáculo ofrecido por Jackson marcó la primera vez en la que el medio tiempo fue más visto que el partido en cuestión. Lo que convirtió este espectáculo en uno de los mejores fue puro talento y la energía en cada una de las presentaciones que Jackson brindó al público. Ofreció un medley de éxitos que incluyó a “Jam”, “Billie Jean”, “Black or White”, “Another Part of Me” y “Heal the World” y un coro de niños que cantó “We Are the World”.

NSYNC y Aerosmith, con Britney Spears, Nelly, y Mary J. Blige - Super Bowl XXXIV

El espectáculo comenzó con una introducción de Ben Stiller como su personaje de "Dodgeball". Mientras NSYNC bailaba y tocaba su hit "Bye, Bye, Bye", Aerosmith se unió con su éxito "I Don't Want To Miss a Thing". Britney Spears se unió más tarde al acto, cantando "Walk This Way", con Mary J. Blige uniéndose incluso más tarde y haciendo una breve aparición para cantar.

image.png

Madonna - Super Bowl XLVI

Con LMFAO, Cirque du Soleil, Nicki Minaj, MIA, Cee Lo Green, Andy Lewis, Avon High School Drumline, Center Grove High School Drumline, Fishers High School Drumline, Franklin Central High School Drumline, Southern University Dancing Dolls, coro de 200 personas compuesto por lugareños de Indianápolis. Madonna fue la primera cabeza de cartel femenina en actuar desde Diana Ross en 1996.

Los Rolling Stones - Super Bowl XL

Mick Jagger y los Rolling Stones en el Super Bowl: el legendario grupo se presentó en un escenario con la forma de su logo, y sólo tocaron tres canciones. Lo iniciaron con "Start Me Up", "Satisfaction" y la completaron con "Rough Justice".

Lady Gaga - Super Bowl LI

Lady Gaga es una de las artistas más eclécticas de la historia y todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a desvelar su actuación del medio tiempo. Gaga decidió ir "a lo seguro" e interpretó algunos de sus éxitos poco controvertidos, empezando por un arreglo del Star Spangled Banner, pero se aseguró de incluir su himno LGBTQ+, "Born This Way".

Janet Jackson, Justin Timberlake, Jessica Simpson, P. Diddy, Nelly, Kid Rock - Super Bowl XXXVIII

Hubo otras cuatro estrellas actuando en el espectáculo de medio tiempo de 2004, pero nadie recuerda nada excepto el mayor escándalo en la historia reciente del medio tiempo. Durante una presentación de "Rock Your Body" con Janet Jackson y Justin Timberlake, Timberlake le arrancó una pieza de su ropa, dejando al descubierto su pecho. Las críticas y la controversia no se hicieron esperar, y la carrera de Jackson sufrió mucho más que la de Timberlake.

image.png

The Weeknd - Super Bowl LV

Debido a la pandemia del Covid-19, fue la primera vez que el artista de medio tiempo se vio obligado a actuar con protocolos de salud y fanáticos socialmente distanciados. The Weeknd también hizo una referencia retrospectiva en homenaje a la actuación de Michael Jackson en 1993. Su rostro lleno de vendajes previos y una apariencia caricaturesca en el espectáculo era un comentario sobre el estado de la cirugía plástica en Hollywood y la necesidad de ser validada por razones superficiales.

Prince - Super Bowl XLI

La actuación de Prince es a menudo considerada como uno de los mejores espectáculos de medio tiempo de toda la historia. Prince, un verdadero profesional, continuó brindando la actuación de su vida incluso cuando comenzó a llover, durante "Purple Rain". Se convirtió en un momento mágico en la historia del medio tiempo del Super Bowl.