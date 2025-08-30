Supergrass tocó por primera vez en Argentina: crónica de una noche histórica

El cuarteto oriundo de Oxford se presentó en el C Art Media en el marco de su gira por el aniversario número 30 de su álbum debut "I Should Coco".

"Supergrass tocó en Argentina" , una frase que debería haberse dicho hace mucho tiempo finalmente se dijo y se hizo realidad la noche del viernes en el C Art Media de la mano de Indie Folks . ¿Pero por qué les tomó tanto tiempo a los oriundos de Oxford llegar a la Argentina? Solo ellos lo saben, pero seguro, después de lo vivido anoche no pasará tanto tiempo para que los volvamos a ver por acá.

Sin dudas el 2025 es un año histórico para el britpop , Oasis volvió a los escenarios y los tendremos nuevamente en nuestro país en noviembre. Recientemente, Noel Gallagher habló sobre su deseo de tocar en River Plate en una de las pocas entrevistas que dio desde el regreso.

Y si hablamos de britpop , obviamente hablamos de Oasis , hablamos de Blur y hablamos de Pulp , una especie de santa trinidad que sabe lo que es el amor del público argentino. Pero más allá de estas bandas, hay una aún no sabía lo quera sentir ese amor, una que irrumpió fuerte en 1995 con su disco debut, "I Should Coco" , obviamente se trata de Supergrass .

La banda liderada por un jovencito llamado Gaz Coombes junto a Danny Goffey y Mick Quinn sonó en todo el mundo con su mega hit "Alright" .

Más allá de escuchar la canción una y otra vez en la radio, es imposible no recordar el video rotando en MTV o MuchMusic. El mismo iniciaba con Rob Coombes (hermano de Gaz y tiempo después miembro oficial de la banda) tocando esa clásica intro en su piano en una playa y luego seguía con el trio principal andando en bicicleta y paseando en una cama móvil cantando: "Somos jóvenes, corremos libres" , pero también admitiendo "Somos extraños en nuestros mundos" . Alegría e introspección, en una sola canción.

El show: un festejo por los 30 años de "I Should Coco"

El esperadísimo show de Supergrass en la Argentina se dio en el marco del 30 aniversario de "I Should Coco", y fue una fiesta con todas las letras.

La noche se inició con Turf como banda soporte, un número ideal para comenzar la noche. Fue un show contundente de 45 minutos con varias canciones de "Una pila de vida" y sus grandes éxitos con un Joaquín Levinton inspirado y emocionado por ser parte de una noche histórica. Tal fue así que, antes de tocar "Casanova", Levinton reconoció la influencia de Supergrass en dicha canción: "Esta canción se la choreamos un poco", reveló el cantante haciendo referencia a su parecido con "She's so Loose".

SUPERGRASS 20.08 BUENOS AIRES-23 (1) El cuarteto de Oxford en el escenario del C Art Media. Indie Folks

Terminado el show de Turf y siendo las 21:40, finalmente Supergrass salió al escenario del C Art Media y dio paso a un show a la altura de la espera.

La primera parte fue repasar por completo su disco debut y así fueron sonando: "I'd Like to Know", "Caught by the Fuzz", "Mansize Rooster", "Alright", "Lose It", "Lenny", "Strange Ones", "Sitting Up Straight", "She's So Loose", "We're Not Supposed To", "Time", "Sofa (of My Lethargy)" y "Time to Go". En el medio, la arenga de la gente, el agradecimiento de Gaz y compañía, una verdadera fiesta ante un público "+35" completamente extasiado.

El show prometía el repaso de "I Should Coco" y algunos hits más; llegado ese momento, la banda cumplió. La segunda parte del show incluyó a "Richard III", "Late in the Day", "St. Petersburg", "Mary", "Moving" y "Grace", esta última dio paso a la falsa despedida. Tras varios minutos y al son del cántico "Supergrass, Supergrass, dale Supergrass" la banda volvió para dar un cierre por lo alto con "Sun Hits the Sky" y "Pumping on Your Stereo".

SUPERGRASS 20.08 BUENOS AIRES-34 (1) El público agradecido ante el primer show en el país de Supergrass. Indie Folks

Un final atesorado

30 años después, ya no somos jóvenes, quizás no podemos correr tanto, y seguramente seguimos siendo extraños en nuestros propios mundos, pero saldamos una deuda. Fuimos testigos de una noche histórica, mejor dicho: "una suerte de reparación histórica". Esa banda que tantas veces vimos en los canales de muisca finalmente tocó suelo argentino, finalmente se plantó en un escenario local y contagió con su música a un público que sin dudas atesorará esta noche por siempre.