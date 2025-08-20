Noel Gallagher habló sobre el regreso de Oasis y sus ganas de tocar en Argentina: "Es especial para nosotros"

La banda se presentará los días 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Estadio de River Plate, con entradas agotadas.

Noel Gallagher habló sobre la “gran” experiencia de volver de gira con su hermano Liam , diciendo que había olvidado “lo divertido” que es. Además el mayor de los Gallagher le dedicó un mensaje muy especial a sus fans en Argentina, Oasis se presentará los días 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Estadio de River Plate , con entradas agotadas.

Hablando por teléfono con Talksport, reflexionó sobre la imagen de él abrazando a su hermano al final de su primer show.

"Es genial volver con Bonehead y Liam, y simplemente hacerlo de nuevo. Supongo que cuando todo esté listo, me sentaré a reflexionar sobre ello, pero es genial volver a la banda con Liam. Había olvidado lo gracioso que era ", aseguró Noel.

Cuando el presentador Andy Goldstein le preguntó sobre la fuerza de la voz de Liam en los shows, Noel bromeó: "Es IA".

“Liam lo está rompiendo todo, estoy orgulloso de él” , añadió. “Llevo 16 años al frente de una banda y sé lo difícil que es. No podría tocar en estadios como él; no es mi estilo, pero debo decirte que me alegro por ti, amigo. Ha sido increíble”.

Noel Gallagher y sus ganas de tocar en Argentina

"Ansío tocar en el estadio River Plate en Buenos Aires", reveló durante la entrevista cuando le preguntaron qué parada de la gira le hacía más ilusión. Acto seguido, habló sobre la historia que tiene Oasis con el público argentino.

"Tocamos allí un par de veces. Argentina está, sin dudas, en el top 5 de los lugares en los que nos gusta tocar en el mundo y es el lugar más alejado de Irlanda y Mánchester", dijo para orgullo de los fans. Finalmente, agregó que esta felicidad por volver a tocar en Argentina es compartida por el resto de la banda: "Todos están ansiosos por el show en River Plate porque es un lugar muy especial para nosotros".

Noel Gallagher show en River Plate

Oasis concluyó recientemente la primera etapa de su masiva gira de regreso en el Reino Unido e Irlanda con un tercer espectáculo en el Croke Park de Dublín el domingo (17 de agosto), y ahora se dirigirán a este lado del Atlántico para un total de nueve fechas en los EE. UU., Canadá y México.