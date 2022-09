Susana Giménez contra todos: volvió al país y apuntó contra Moria Casan y Antonio Gasalla

El primer programa de La Noche de Mirtha contó con la presencia de Moria Casán quien habló sobre su relación con Susana, la cual definió como "una buena compañera de trabajo", pero no una amiga. Respecto a eso Giménez contundente: “Me dijeron que Mirtha le preguntó a Moria por mí, pero no escuché lo que dijo. No me importa”. Con respecto a la posibilidad de que visite a Legrand en su programa, expresó, también tajante: “No puedo, estoy en el teatro a esa hora”.

También se refirió a su futuro laboral en la Argentina: “Tengo muchas reuniones; algo de televisión y otros temas, pero no sé que voy a hacer, todavía. ¿Especiales? Mmmm... No sé. Primero tenemos que hacer lo de Qatar”, indicó, en referencia a su cobertura del Mundial de Fútbol para Telefe.

“Me ofrecieron conducir ¿Quién es la máscara? en Uruguay y también acá, pero me pareció que no era para mí. Ayer lo vi un poquito, porque a esa hora no estoy. Está muy bien hecho”, reveló.

Luego fue consultada sobre las declaraciones de Antonio Gasalla, quien aseguró que quisieron “utilizarlo” al invitarlo a viajar a Uruguay a ver a la diva en el teatro. “Desde que dejé de trabajar nunca me llamó para ver si estaba vivo o muerto y ahora ni siquiera me llama ella para invitarme, manda a otra gente, pero que se vaya a cag...”, expresó el actor, según informó Débora D’Amato en A la tarde.

“Ehhhh, ¿Perdón? ¡'No!”, expresó, entre asombrada y risueña. “¿Lo llamaste para saber cómo está de salud”, le preguntó, entonces, uno de los cronistas. “No tuve tiempo, pero me hubiera llamado él. Nunca se va a enojar conmigo. No tenemos contacto”, concluyó la conductora.