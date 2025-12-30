Taylor Swift cierra el 2025 nuevamente en el centro de la escena global musical

En octubre, Taylor Swift lanzó su más reciente álbum, "The life of a showgirl" , que rápidamente subió en los charts donde una de sus canciones, "The fate of Ophelia" , que incluye un video, aún permanece en la cima.

Y a partir del 12 de diciembre, Disney comenzó a publicar las seis emisiones del documental con los bastidores de la gigantesca gira The Eras Tour , que a lo largo de dos años incluyó 149 conciertos, en 51 países de cinco continentes.

El documental da visibilidad a los miembros del cuerpo de bailarines y a las cantantes de apoyo, así como muestra la dura rutina de la cantante para poder soportar el esfuerzo de las tres horas y media que duraba cada show.

Swift reveló aspectos inéditos sobre las exigencias físicas y emocionales del tour, así como momentos de fuerte impacto humano vividos junto a su equipo, entre ellos el diagnóstico de cáncer de mama de una de sus coristas durante la gira.

En los últimos días, la cantante también fue noticia tras aparecer en una fotografía grupal tomada durante una celebración navideña del equipo Kansas City Chiefs, donde juega su prometido, Travis Kelce .

La imagen, difundida en redes sociales y medios estadounidenses, la muestra junto a otras parejas de jugadores del plantel, incluida la esposa del mariscal Patrick Mahomes, en un clima distendido y festivo. Su presencia, de perfil bajo y estilo informal, generó entusiasmo entre sus fans y reforzó el interés mediático en torno a su vínculo con el entorno de la NFL.

El gesto solidario de Taylor Swift

La cantante también volvió a destacarse por su faceta solidaria. En el marco de las fiestas de fin de año, realizó donaciones por un total de US$2.000.000 a organizaciones dedicadas a combatir el hambre y las enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos, una línea de compromiso social que ha acompañado distintas etapas de su carrera.

Además, protagonizó un gesto que se viralizó rápidamente cuando sorprendió con un obsequio económico a una trabajadora durante un partido de la NFL disputado en Navidad, un episodio que fue ampliamente difundido por la prensa local y celebrado en redes sociales.

Más allá de las noticias puntuales, Swift continúa siendo analizada como un fenómeno cultural de alcance global. El impacto económico de su gira, su influencia en la industria del entretenimiento y su capacidad para movilizar audiencias masivas consolidan su posición como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo.

Con nuevos proyectos en desarrollo y una presencia constante en la conversación pública, Taylor Swift cierra el año reafirmando su rol como ícono cultural, artista global y figura central del panorama mediático internacional.