Quién era Dana Eden, la referente de la TV israelí hallada muerta en un hotel de Atenas + Seguir en









Dana Eden fue hallada sin vida en un hotel de Atenas mientras trabajaba en la cuarta temporada de Teherán. Investigan las circunstancias y no se confirmó la causa del fallecimiento.

La productora Dana Eden fue hallada sin vida en la habitación de un hotel en Atenas.

La productora israelí Dana Eden, reconocida por su trabajo en la serie de suspenso y espionaje Teherán, fue encontrada muerta en una habitación de hotel en Atenas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con cables de la agencia Reuters y reportes de medios israelíes, la causa del fallecimiento aún no fue confirmada. Entre las hipótesis preliminares que analizan los investigadores se menciona la posibilidad de un suicidio.

Eden tenía 52 años y se encontraba en Grecia por el rodaje de la cuarta temporada de la serie. Según el parte policial, el cuerpo fue hallado luego de que su hermano intentara contactarla en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta.

Tras el hallazgo, además de ordenar la autopsia correspondiente, las autoridades comenzaron a revisar las cámaras de seguridad del hotel y a tomar declaración al personal del establecimiento. Las fuentes citadas por Reuters indicaron que, en función de las primeras pruebas y testimonios, se evalúa la hipótesis de un posible suicidio.

Eden era considerada una figura clave dentro de la industria audiovisual israelí. Su participación en Teherán, una de las ficciones del país con mayor proyección internacional en los últimos años, la consolidó como una protagonista central del crecimiento global de esas producciones.

Dana Eden Dana Eden con el premio Emmy que recibió por la serie Teherán. Repercusiones y desmentidas Desde la productora Donna and Shula Productions manifestaron su pesar a través de un comunicado: “Este es un momento de gran pesar para la familia, los amigos y los colegas”. La compañía también salió al cruce de versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta intervención de agentes iraníes en el hecho. “La productora desea aclarar que los rumores sobre una muerte relacionada con un delito o un nacionalismo son falsos e infundados”, señalaron. Por su parte, la emisora pública israelí Kan destacó su trayectoria profesional: “Dana fue una de las figuras más destacadas de la industria televisiva israelí y desempeñó un papel fundamental en la creación y dirección de algunas de las producciones más influyentes de la corporación”. “Su legado profesional y personal seguirá marcando la televisión israelí durante muchos años”, remarcaron, al subrayar el peso que tuvo Eden en el desarrollo reciente del sector audiovisual del país.

Temas Series

Atenas