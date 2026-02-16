Quique Felman volvió a Argentina tras su detención en EEUU y reiteró su inocencia + Seguir en









El periodista deportivo contó los detalles de su detención, desmintió las versiones que circularon y aseguró ser la víctima.

Tras viajar a Miami por el cumpleaños de su hija, el periodista “Quique” Felman quedó detenido por estar involucrado en un escándalo por una deuda de u$s300.000 con un casino de Las Vegas y un presunto caso de lavado de dinero.

Luego de pasar 13 días privado de su libertad, el periodista deportivo rompió el silencio, brindó detalles sobre su estado actual y aseguró ser inocente, al afirmar que fue víctima. “A nosotros nos convocaron en marzo de 2025 para promocionar un casino en Las Vegas. Nos daban pasaje de ida y vuelta, alojamiento en un hotel 5 estrellas, comida y viáticos en efectivo”, aseguró Felman explicando su detención.

“Nos sacaban un crédito a nuestro nombre, pero ellos nos decían a qué teníamos que jugar. Estaba todo organizado y automatizado. Fui víctima de esta situación“, expresó. Además, contó cómo se preparó antes de viajar y explicó que confió en las referencias que recibió: “Me cercioré con exjugadores y me dijeron que me quedara tranquilo, que si existía alguna deuda, se harían cargo”.

felman El periodista deportivo contó los detalles de su detención, desmintió las versiones que circularon y aseguró ser la víctima. Felman sostuvo que los viajes eran frecuentes y masivos, con no menos de 200 personas por mes, y que confió en las referencias provenientes del ambiente del fútbol, donde le habían asegurado que no existían inconvenientes. En ese sentido, remarcó que su inocencia “está sentenciada”.

Por otro lado, se refirió a los rumores que lo vinculaban con la captación de futbolistas para promocionar el casino y los desmintió de manera categórica asegurando que nunca llevó jugadores, que viajó una sola vez y que ese dato está debidamente comprobado.

El relato de su detención Felman explicó cómo fue su detención al llegar a EEUU y aseguró que desconocía por completo la existencia de la deuda. “Si hubiera sabido que tenía una deuda en EEUU y corría riesgo mi libertad, no voy a ser tan ingenuo de pisar el país sabiendo que podía quedar arrestado”. “Se terminó la odisea. Fueron 13 días detenido pero acá estamos, enteros. Soy totalmente inocente”, dijo haciendo referencia a su experiencia en la cárcel. Sobre la situación de su causa y cómo sigue todo, expresó que el trasfondo no lo sabe, ni está interesado en saberlo: “Me interesa mi libertad y la tengo. Libre de culpa y cargo, poniendo la carita. Mañana vuelvo al ruedo”. Por último, subrayó que su situación judicial está cerrada y que puede volver a ingresar a EEUU sin inconvenientes, en referencia a la próxima cita mundialista que se disputará en ese país.

