Un reconocido músico argentino fue víctima de un violento asalto en su departamento del barrio porteño de Caballito, donde dos personas se hicieron pasar por vecinos, lo amenazaron con un arma en el ascensor y lo desvalijaron tras reducirlo.
Brutal asalto en Caballito: ataron, desvalijaron y golpearon a un reconocido músico
El guitarrista fue sorprendido por dos delincuentes que simularon ser vecinos, lo amenazaron con un arma en el ascensor y lo maniataron dentro de su departamento. Le robaron guitarras, dinero y objetos personales. Colegas y fans impulsan una colecta solidaria para ayudarlo.
La víctima es Daniel “Alambre” González, uno de los guitarristas más respetados del blues y el rock nacional. Los delincuentes le robaron, entre otras cosas, dos guitarras eléctricas, una de ellas con un valor sentimental incalculable.
El ataque al guitarrista
El hecho ocurrió cerca de las 4.30 del domingo, en un edificio ubicado sobre la avenida Avellaneda al 100. Según fuentes policiales, Alambre González estaba por ingresar al inmueble cuando una pareja simuló ser inquilina del mismo edificio, por lo que les abrió la puerta sin sospechar nada.
Sin embargo, todo cambió en el ascensor: los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y lo obligaron a subir hasta su departamento. Una vez adentro, lo golpearon, lo ataron y lo amordazaron, para luego desvalijar la vivienda.
Los asaltantes se llevaron dos guitarras eléctricas, pedales, un teléfono celular y dinero en efectivo. Entre los instrumentos robados se encontraba su guitarra principal, una Telecaster personalizada, a la que el músico definía como “un Frankenstein” por la mezcla de componentes, y a la que le tenía un apego especial.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, conducida por el fiscal Marcelo Ruilopez, quien ordenó el análisis de las cámaras de seguridad del edificio y de la zona para identificar a los responsables, que permanecen prófugos.
Colecta solidaria: músicos y fans se unen por Alambre
Mientras avanza la investigación, el mundo de la música se movilizó para ayudarlo. “Está bien, gracias a Dios, un poco magullado pero bien. Va a salir adelante”, aseguró en redes sociales Claudio “Pollo” Sarno, su manager y productor.
En Instagram y otras plataformas, artistas como Ricardo Mollo y decenas de colegas impulsaron una colecta solidaria bajo el lema “Alambre y amigos”, con el objetivo de ayudarlo a recuperar sus instrumentos de trabajo.
“A nuestro querido amigo músico Alambre González le entraron a robar a su casa. Lo golpearon y le robaron sus guitarras, que son su herramienta de trabajo y su sustento. Más allá de lo material, la violencia que sufrió duele mucho. Por eso queremos acompañarlo y ayudarlo a volver a ponerse de pie”, señala el mensaje que circula en redes.
Quién es Daniel “Alambre” González
Alambre González tiene 69 años y es una figura histórica del blues y el rock argentino. Hermano del baterista Gustavo “Bolsa” González, integró bandas emblemáticas como MAM, junto a los hermanos Mollo, y compartió escenario con Pappo, David Lebón, Piero, Héctor Starc y Raúl Porchetto, entre muchos otros.
En los años 80 formó el grupo “Alambre y la Doble Nelson”, dejando una huella profunda en el circuito underground porteño y del Gran Buenos Aires.
