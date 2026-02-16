Brutal asalto en Caballito: ataron, desvalijaron y golpearon a un reconocido músico

El guitarrista fue sorprendido por dos delincuentes que simularon ser vecinos, lo amenazaron con un arma en el ascensor y lo maniataron dentro de su departamento. Le robaron guitarras, dinero y objetos personales. Colegas y fans impulsan una colecta solidaria para ayudarlo.

Un reconocido músico argentino fue víctima de un violento asalto en su departamento del barrio porteño de Caballito , donde dos personas se hicieron pasar por vecinos , lo amenazaron con un arma en el ascensor y lo desvalijaron tras reducirlo .

La víctima es Daniel “Alambre” González , uno de los guitarristas más respetados del blues y el rock nacional . Los delincuentes le robaron, entre otras cosas, dos guitarras eléctricas , una de ellas con un valor sentimental incalculable .

El hecho ocurrió cerca de las 4.30 del domingo , en un edificio ubicado sobre la avenida Avellaneda al 100 . Según fuentes policiales, Alambre González estaba por ingresar al inmueble cuando una pareja simuló ser inquilina del mismo edificio, por lo que les abrió la puerta sin sospechar nada .

Sin embargo, todo cambió en el ascensor : los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y lo obligaron a subir hasta su departamento . Una vez adentro, lo golpearon, lo ataron y lo amordazaron , para luego desvalijar la vivienda.

Los asaltantes se llevaron dos guitarras eléctricas, pedales, un teléfono celular y dinero en efectivo . Entre los instrumentos robados se encontraba su guitarra principal , una Telecaster personalizada , a la que el músico definía como “ un Frankenstein ” por la mezcla de componentes, y a la que le tenía un apego especial .

alambre-gonzalez

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, conducida por el fiscal Marcelo Ruilopez, quien ordenó el análisis de las cámaras de seguridad del edificio y de la zona para identificar a los responsables, que permanecen prófugos.

Colecta solidaria: músicos y fans se unen por Alambre

Mientras avanza la investigación, el mundo de la música se movilizó para ayudarlo. “Está bien, gracias a Dios, un poco magullado pero bien. Va a salir adelante”, aseguró en redes sociales Claudio “Pollo” Sarno, su manager y productor.

En Instagram y otras plataformas, artistas como Ricardo Mollo y decenas de colegas impulsaron una colecta solidaria bajo el lema “Alambre y amigos”, con el objetivo de ayudarlo a recuperar sus instrumentos de trabajo.

“A nuestro querido amigo músico Alambre González le entraron a robar a su casa. Lo golpearon y le robaron sus guitarras, que son su herramienta de trabajo y su sustento. Más allá de lo material, la violencia que sufrió duele mucho. Por eso queremos acompañarlo y ayudarlo a volver a ponerse de pie”, señala el mensaje que circula en redes.

Quién es Daniel “Alambre” González

Alambre González tiene 69 años y es una figura histórica del blues y el rock argentino. Hermano del baterista Gustavo “Bolsa” González, integró bandas emblemáticas como MAM, junto a los hermanos Mollo, y compartió escenario con Pappo, David Lebón, Piero, Héctor Starc y Raúl Porchetto, entre muchos otros.

En los años 80 formó el grupo “Alambre y la Doble Nelson”, dejando una huella profunda en el circuito underground porteño y del Gran Buenos Aires.