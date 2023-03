Taylor Swift sorprende con cuatro canciones inéditas

"En celebración del Eras Tour, voy a lanzar cuatro canciones nunca publicadas hoy a la medianoche". Las canciones son parte de la regrabación de los primeros discos de Swift e incluso una fue escrita durante su era "Lover" y nunca lanzada. Las mismas son: “Eyes Open (Taylor’s Version)", “Safe & Sound (Ft. Joy Williams and John Paul White) (Taylor’s Version)”, “If This Was a Movie (Taylor’s Version)” y “All of the Girls You Loved Before".