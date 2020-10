Sin teatros en la costa: los empresarios en shock

Después de conocerse los anuncios realizados por el ministro de Producción en un acto desde el Museo MAR de Mar del Plata, desde la cuenta de Twitter Multitabaris/Multiteatro, los complejos porteños del empresario Carlos Rottemberg, este dijo que la confirmación oficial “golpea fuerte a nuestra actividad” que apostaba a la escena marplatense como un paliativo por una temporada paralizada desde marzo. “La tomo como una noticia que no queremos escuchar. Sigo respetando el virus como primer enemigo pero eso no me impide seguir poniéndole garra para defender la actividad”, dijo a la prensa.

En un reportaje publicado días atrás por este diario, Rottemberg confiaba en que la Provincia habilitaría los teatros en la temporada: “se le pide a la provincia una definición porque no hay más tiempo y tenemos que cerrar la semana próxima para qué lado vamos. Se intenta consensuar alguna propuesta ingeniosa que tenga que ver con cómo aplicar el protocolo para no perder el símbolo de la temporada, que es el teatro en Mar del Plata. Lo sostengo desde marzo: primavera define verano, necesitamos abrir en primavera para ir practicando teatro en la temporada de verano”.

En una panorámica más amplia que observa con preocupación el 2021, el productor indicó: “tuve claro que el año estaba perdido desde el principio porque la teatral es una actividad a contracorriente de lo que pide la salud del mundo pero siempre creí, a partir de los protocolos, que los teatros no son focos infecciosos sino espacios de cuidado de la salud de espectadores y trabajadores”.

Se espera que durante el día de hoy haya más declaraciones. El propietario de las salas marplatenses Mar del Plata, Complejo Bristol-Lido-Neptuno y Complejo América-Atlas, confió que “el hecho de que el corredor cultural-teatral de tanto predicamento por toda la costa atlántica desde San Clemente del Tuyú a Las Grutas y con epicentro en Mar del Plata no funcione es un hecho inédito que nunca ocurrió y necesito unas horas para asimilarlo y pensarlo”.

A la espera de la reunión del jueves, que reunirá a la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) con el Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, para definir la suerte de la actividad en la Ciudad, Rottemberg se mostró favorable a “seguir aportando para intentar con ingenio tener un protocolo para trabajar”.

El comediante marplatense Sergio Gonal, por su parte, utilizó su cuenta de Twitter y expresó: “No habrá teatro en Mar del Plata pero sí cervecerías, restaurantes y hoteles,... propongo vender cerveza, servir comida y si quieren se quedan a dormir en las butacas de un teatro con aforo limitado, así se puede o tampoco?”

José María Muscari escribió en su Twitter: “Malísimo, gente acumulada en los shopping pero con protocolo y distancia social los teatros no se abren. Incomprensible”. El autor, director y dueño de Timbre 4 Claudio Tolcachir, dijo en la misma red social: “Estoy en Madrid y el teatro funciona regularmente con protocolos muy cuidadosos y lógicos. No existe razón para pensar que el teatro es riesgoso”.